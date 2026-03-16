Sheinbaum respalda a Iván Escalante, titular de Profeco: ‘Trabaja conmigo desde hace mucho tiempo’

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, y dijo que es una persona “de primerísima”, quien ha trabajado con ella “desde hace mucho tiempo”.

Lo anterior, después de que, durante la Conferencia del Pueblo, una periodista le comentara a la mandataria federal que un grupo de personas que presentaron quejas por una cancelación masiva de compras en la cadena Walmart temían que la Procuraduría abandonara su caso.

En respuesta, Sheinbaum Pardo aseguró que “no, eso no pasa en Profeco”, y manifestó su respaldo a Escalante Ruiz, quien, dijo, está buscando la mejor solución para atender el problema.

No, no, eso no pasa en la Profeco, me consta, porque Iván es una persona de primerísima, trabaja conmigo desde hace mucho tiempo. Lo que busca Profeco es que se trate de resolver el problema con la persona Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En el mismo sentido, Sheinbaum Pardo confió en que se llegará a una solución pronto, si bien enfatizó que “la queja a cualquier servidor público es bienvenida”.

La queja a cualquier servidor público, bienvenida, aquí hay que escuchar siempre a la gente. Y en nuestro gobierno no toleramos a nadie que busque algún beneficio personal o apoyar a alguien fuera de la ley Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Posteriormente, la presidenta dio la palabra a Iván Escalante, quien explicó que, contrario a la queja que presentó la periodista, no hay ningún abandono por parte de las autoridades, sino que el procedimiento se encuentra circulando entre fases, la última de las cuales contempla una demanda colectiva.

El procedimiento de conciliación con un consumidor viene en tres etapas. Entonces, si no hay un acuerdo en ninguna de estas etapas, al final el propio procedimiento administrativo nos indica que se dejan a salvo los derechos de las personas consumidoras y ahí las personas consumidoras pudieran escalar el asunto ya a una denuncia penal. Iván Escalante, titular de Profeco



Pero nosotros siempre lo que intentamos es o siempre le damos la razón a las personas consumidoras en este proceso de conciliación Iván Escalante, titular de Profeco



En este contexto, Escalante Ruiz explicó que se inició una demanda de acción colectiva contra Walmart de México por la cancelación unilateral de compras realizadas en marzo de 2025, después de que, según los denunciantes, la empresa no respetó los precios publicados.

Escalante Ruiz explicó que se espera que alrededor de 839 consumidores sean beneficiados por este proceso.

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