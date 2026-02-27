Cumple Profeco 50 años de defensa al consumidor

A 50 años de la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ésta fortalecerá la vigilancia de precios con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, en un contexto de transformación en el mercado y nuevos desafíos en las relaciones de consumo, señaló César Iván Escalante Ruiz, titular de la dependencia.

Ayer, la Profeco, el organismo encargado de la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras, develó una placa conmemorativa por su trayectoria; Escalante Ruiz mencionó que ésta no sólo es un objeto conmemorativo, sino “la huella de medio siglo de trabajo, de compromiso institucional, y sobre todo, de confianza construida con millones de personas consumidoras”.

El Dato: La Profeco ha logrado tener presencia en todo el país: cuenta actualmente con 32 delegaciones y 19 subdelegaciones.

El 5 de febrero de 1976, entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Instituto Nacional del Consumidor (Inco), a partir de ese momento México se convirtió en el primer país de Latinoamérica que tuvo una institución especializada en la defensa de los consumidores, y actualmente cuenta con 38 oficinas de Defensa del Consumidor en todo el territorio nacional.

Añadió que desde hace 50 años, el Inco y ahora la Profeco tuvo un doble propósito: primero, la promoción de los derechos de las personas consumidoras, “no se trata sólo de reaccionar cuando algo sale mal, sino de empoderar, informar y educar”; y segundo, la dependencia tiene la misión de defender la confianza.

“Profeco nació para defender la confianza; muchos economistas sostienen que el mercado sólo funciona cuando existe confianza, confianza de las personas consumidoras y los proveedores, confianza de la sociedad en que las reglas son claras, que se cumplen y que alguien las está haciendo cumplir”, indicó el titular de la dependencia.

Representantes de distintos organismos en el Complejo Cultural Los Pinos, ayer. ı Foto: Especial

Sostuvo que la creación de la Profeco fue un acierto en un momento que estuvo marcado por incertidumbre económica y con “profundas desigualdades en el mercado”, en donde las personas compraban sin información, sin tener garantías claras y sin un mecanismo efectivo para defenderse. “Las familias mexicanas compraban a ciegas, sin información, sin garantías y sin mecanismos para reclamar, la Profeco nació para cambiar eso radicalmente”.

En 10 lustros se han tenido avances, entre ellos, la verificación de precios, pesas y medidas; la supervisión de la calidad de productos; la creación de la Revista del Consumidor y del Teléfono del Consumidor; la instalación de oficinas de defensa en todo el país; la implementación de conciliaciones gratuitas y el desarrollo de plataformas digitales.

“A cinco décadas de su creación, la dependencia ha conciliado millones de quejas y recuperado miles de millones de pesos en favor de las familias mexicanas, además de adaptarse a nuevos retos como el comercio electrónico y el entorno digital”, mencionó el titular.

Finalmente, señaló que durante esta nueva etapa apostarán por fortalecer la educación para el consumo y la formación financiera de niñas y niños, con el objetivo de inculcar desde temprana edad la importancia de tomar decisiones informadas y responsables al adquirir bienes y servicios, especialmente en un entorno cada vez más digital.