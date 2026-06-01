Sheinbaum confía en resolver conflicto con la CNTE mediante el diálogo; descarta afectaciones al Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantendrá el diálogo con la CNTE para atender sus demandas y evitar afectaciones al Mundial 2026.

Ante el anuncio de movilizaciones y el estallamiento de huelga por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá una política de diálogo permanente con el magisterio y expresó su confianza en que las diferencias podrán resolverse sin afectar eventos de relevancia nacional, como la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que las protestas docentes generen complicaciones durante el desarrollo de la justa deportiva internacional.

🚨📚 Integrantes de la CNTE iniciaron este lunes una huelga nacional ante lo que consideran incumplimientos del Gobierno federal a sus demandas.



Como parte de sus acciones de protesta, realizarán una marcha en la CDMX del Ángel de la Independencia al Zócalo.… pic.twitter.com/N70VMBrkF1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

En respuesta, afirmó que el Gobierno federal trabaja de manera coordinada con los representantes magisteriales para atender las demandas que sean viables.

Lo vamos a atender en coordinación con los maestros, de manera democrática. Habrá tiempo para negociar. Yo confío en que todo se logre Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum informó que las negociaciones son encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quienes mantienen comunicación con los distintos contingentes de la CNTE.

⚠️📚 SEGOB y SEP instalarán una mesa de diálogo con la CNTE, luego de que Protección Civil advirtiera riesgos por las concentraciones masivas de maestros en el Zócalo de la CDMX.https://t.co/oZMJXEqjkV — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 26, 2026

La presidenta detalló que hasta el día anterior únicamente se encontraba movilizada en la Ciudad de México una parte de la Sección 22 de Oaxaca, mientras que la mayoría de sus integrantes permanecían en esa entidad.

No obstante, señaló que este lunes se sumarían maestros de otras regiones del país.

Con diálogo vamos a tratar de atender los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite cubrir en su totalidad, pero hay otras que sí pueden resolverse Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Asimismo, destacó que la mayor parte de los docentes continúa impartiendo clases y que la mayoría de las escuelas del país mantienen actividades normales.

🚨📢 La CNTE ratificó su convocatoria para un paro nacional y una huelga nacional este 1 de junio.https://t.co/jQA5JbXFML — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 31, 2026

Reconoce que existen aspectos pendientes

Sheinbaum recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se derogó la parte punitiva de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las maestras y los maestros no estaban de acuerdo con ese esquema, y nosotros tampoco. No porque los maestros no deban mejorar sus conocimientos, sino porque el modelo estaba basado en el castigo y no en el fortalecimiento profesional Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La titular del Ejecutivo señaló que la eliminación de esas disposiciones permitió la basificación de cerca de un millón de docentes durante el sexenio anterior, otorgándoles estabilidad laboral mediante plazas definitivas.

Sheinbaum reconoció que aún existen aspectos pendientes relacionados con los mecanismos de evaluación y promoción del personal docente, así como con los procesos de movilidad laboral entre entidades federativas.

Entre los planteamientos de la CNTE se encuentra la eliminación de referencias a la evaluación magisterial en el Artículo Tercero Constitucional y el regreso a esquemas de asignación de plazas mediante comisiones mixtas integradas por autoridades y representantes sindicales.

Sin embargo, la presidenta advirtió que este último modelo generó en el pasado diversos problemas relacionados con prácticas discrecionales e incluso actos de corrupción.

Hubo casos en los que las plazas se entregaban a amigos o familiares, e incluso se llegaron a vender. Por eso es importante analizar cuidadosamente cualquier propuesta Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Lo que nos interesa es escuchar a los maestros. No se trata de imponer una visión desde el gobierno, sino de construir conjuntamente un sistema que realmente contribuya a mejorar la educación Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Como ejemplo, recordó su experiencia como profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde los procesos de evaluación académica se realizan entre pares, es decir, entre integrantes de la propia comunidad docente.

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