CNTE marcha en CDMX e inicia huelga HOY 1 de junio: Sigue EN VIVO lo más relevante

Integrantes de la CNTE marchan en CDMX para iniciar su huelga nacional este lunes 1 de junio.

Ante lo que, acusan, ha sido incumplimiento de las demandas por parte del Gobierno federal, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) inician huelga nacional este lunes 1 de junio, con varias actividades de protesta, entre ellas una marcha en la Ciudad de México, desde el Ángel hasta el Zócalo.

10:00 hrs. Realizan corte preventivo en Reforma a la altura de Maestro Antonio Caso

La SSC-CDMX informó que realizó un corte preventivo a la circulación en Paseo de la Reforma a la altura de Maestro Antonio Caso.

09:58 #PrecauciónVial | Corte preventivo a la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de C. Maestro Antonio Caso, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/nwNzbOTSwr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026

09:50 hrs. Cierran estaciones de L7 del Metrobús por manifestación

El Metrobús de la Ciudad de México informó que suspenderá temporalmente el servicio en algunos tramos de la Línea 7 debido a la manifestación de este lunes.

Particularmente, se suspenderá el servicio en los tramos:

Amajac - Campo Marte

Amajac - Alameda Tacubaya

⚠️AVISO L7



4⃣Seguimos informando, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa↔️ El Caballito.

❌Sin servicio: Amajac - Campo Marte.

❌Sin servicio: Amajac - Alameda Tacubaya.

(Actualización 10:07 h.)

Consulta actualización… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 1, 2026

08:25 hrs. Inicia concentración en el Ángel de la Independencia

Manifestantes de la CNTE inician su concentración al pie del Ángel de la Independencia, en donde se encontrarán para iniciar su marcha rumbo al Zócalo capitalino.

08:25 #PrecauciónVial | Continúa concentración de manifestantes en inmediaciones del Ángel de la Independencia, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se prevé realicen marcha hacia el Zócalo Capitalino, al momento sin afectar vialidad. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/BbzV1GVE35 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026

CNTE inicia huelga nacional con marcha en CDMX

Conforme lo anunciado meses atrás, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) inicia su huelga nacional este 1 de junio, con diversas actividades de protesta, entre ellas una marcha en la Ciudad de México con presencia de integrantes de varios estados.

Lo anterior debido a que, según sus dirigentes, no ha habido un diálogo efectivo ni cumplimiento de las demandas, que exigen mejoras salariales para el magisterio y la abrogación de la Ley ISSSTE 2007.

Hay un convencimiento entre los maestros de que es el momento de alzar la voz. Han sido años de buscar un diálogo, y que el gobierno federal entienda que nadie puede estar condenado a tener una vejez de miseria Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE



Los integrantes de la CNTE amagaron con iniciar su huelga nacional y acciones de protesta en junio si no se alcanzaban estos acuerdos, bajo la amenaza de extender las manifestaciones hasta el 11 de junio, día en que se inaugura la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México.

El 25 de mayo, la CNTE intentó llegar al Zócalo, pero, ante el impedimento de autoridades federales y capitalinas (quienes advirtieron riesgos de seguridad al permitir el ingreso a la plaza), instalaron un plantón sobre 5 de Mayo, en el Centro Histórico.

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