Marchas y bloqueos de la CNTE 1 de junio: Estos son los lugares y horarios

Luego de una serie de protestas y movilizaciones en Oaxa y la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que de nueva cuenta se movilizarán este 1 de junio en la capital.

Este viernes la secretaría general de la Sección 22 de la CNTE exigió a las autoridades federales y estatales respuestas, así como el establecer acuerdos y acciones sin represión.

Esto debido a que se registró un ataque a miembros de dicha sección en San Pedro Villa de Mitla, Oaxaca, dejando como resultado un total de 11 docentes hospitalizados y 13 vehículos dañados.

Ante esto, la Secretaría de Gobernación reabrió el dialogo con la comisión integrada por 18 profesores de la sección 22; sin embargo, se mantuvo el plan de acción con movilizaciones en el aeropuerto de Oaxaca, casetas de peaje y la plaza de Pemex.

La CNTE escaló sus protestas en la CDMX, tras el ataque contra integrantes de la Sección 22 en San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, donde el magisterio reportó 11 docentes hospitalizadoshttps://t.co/5hHnRyvWjV — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 29, 2026

Movilizaciones de la CNTE 1 de junio

Luego de las manifestaciones y movilizaciones registradas tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, la CNTE informó que este lunes se movilizarían de nueva cuenta en la capital.

La movilización en esta ocasión se dará por parte de integrantes de la Sección 9 a partir de las 09:00 horas, partiendo desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la CDMX.

Por medio de redes sociales se convocó para que los docentes, estudiantes y trabajadores de nivel medio superior y superior se unan a la movilización que realizará la CNTE este lunes.

“¡Docentes, estudiantes y trabajadorxs del nivel medio superior y de las universidades, es importante luchar en unidad con la huelga nacional de la CNTE! Nos vemos mañana a las 9 am en el Ángel de la Independencia” se lee en la publicación.

Por su parte, la sección 9 de la CNTE compartió una convocatoria en la que precisaron que la reunión comenzará este lunes 1 de junio a las 09:00 horas en Insurgentes y Reforma, con la finalidad de formar una “valla de solidaridad al paso de la marcha nacional de la CNTE.”

Con la Huelga Nacional de este 1 de junio, la CNTE busca la abrogación total de la ley ISSSTE 2007, un sistema de seguridad social solidaria, jubilación por años de servicio, y un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base.

Movilización de la CNTE 1 de junio en CDMX ı Foto: Especial

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