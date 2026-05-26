Segob y SEP privilegian diálogo con la CNTE, se reunirán este martes

Las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Educación Pública (SEP) anunciaron que este martes se instalará una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que las autoridades de Protección Civil advirtieran que el Zócalo capitalino representa una “situación de riesgo” para las concentraciones masivas de maestros que se desarrollan en la Ciudad de México.

Según el comunicado conjunto de ambas dependencias, desde el fin de semana se mantuvieron conversaciones con la Sección 22 de la CNTE “para garantizar condiciones de seguridad, atención en casos de emergencia y protección” de los manifestantes.

La CNTE se planta en el Centro, a metros de instalación mundialista ı Foto: Especial

La reunión de hoy contará con la participación de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y el director del ISSSTE, Martí Batres, junto con representantes de la coordinadora, “a fin de continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo”.

El Gobierno de la Ciudad de México realizó previamente una inspección en la plancha del Zócalo con representantes de la Sección 22, donde las autoridades de Protección Civil les informaron que la instalación de pantallas, estructuras metálicas y el uso de grandes grúas en ese espacio representaba un riesgo para actividades con “grandes grupos de personas”, por lo que les fueron planteadas “diversas alternativas de lugares”.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación ı Foto: Especial

En su comunicado, el Gobierno federal exhortó a “privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas del magisterio nacional“, y reiteró que “permanecen abiertos los canales institucionales para atender sus planteamientos, siempre en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos“.

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