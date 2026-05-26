INE ‘entendió mal’ propuesta de revisión de candidaturas, no perderá imparcialidad, aclara Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum (izq.) aseguró que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei (der.), "entendió mal" la propuesta de revisión de antecedentes a candidaturas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, “entendió mal” la propuesta relacionada con la revisión de antecedentes de candidaturas, luego de que la funcionaria electoral advirtiera que dicha iniciativa podría vulnerar la neutralidad e imparcialidad del organismo electoral.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la propuesta no busca otorgar facultades de investigación o resolución al INE, sino convertirlo en un canal institucional de comunicación entre partidos políticos y autoridades de seguridad y justicia.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Yo creo que ella lo está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo”, afirmó la mandataria.

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Iniciativa daría contacto con instituciones de seguridad, no facultades

Detalló que la iniciativa contempla la creación de una comisión integrada por consejeros electorales que mantendría contacto con instituciones de inteligencia, investigación y justicia, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).

La idea es que una comisión del INE esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia, la Fiscalía General de la República, para que si un partido político dice: ‘yo quiero que investiguen a estos candidatos’, se pueda consultar a las autoridades competentes” Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Claudia Sheinbaum afirmó que la propuesta no pretende convertir al INE en una autoridad investigadora. ı Foto: Cuartoscuro

La presidenta indicó que dichas instituciones serían las encargadas de informar si existen riesgos o antecedentes relacionados con lavado de dinero, corrupción u otros posibles vínculos delictivos.

Si las autoridades dicen que tiene algún riesgo porque se encontró algo relacionado con lavado de dinero, obviamente tienen que presentar su denuncia ante la Fiscalía” Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sin embargo, aclaró que la decisión final sobre mantener o retirar una candidatura seguiría siendo exclusiva de cada partido político.

El INE no va a resolver. El INE concentra esa información y se la regresa al partido político, y quien decide es el partido político” Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum enfatizó que actualmente los partidos ya realizan consultas directas con instituciones de seguridad y justicia, por lo que la propuesta busca únicamente ordenar y formalizar ese procedimiento.

#EnPortada 📰 | La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una nueva reforma electoral para evitar que personas con un posible vínculo con la delincuencia organizada lleguen como candidatos a las elecciones del país, por medio de una comisión a cargo del INE que… pic.twitter.com/UWx9EbaPCN — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 22, 2026

Asimismo, reconoció que la redacción de la iniciativa podría requerir ajustes para evitar interpretaciones erróneas.

La mandataria señaló que escuchó con atención las declaraciones de Guadalupe Taddei, aunque consideró que posiblemente no conocía completamente el contenido de la propuesta.

“No lo digo por malo, sino a lo mejor sencillamente no tenía la propuesta en sus manos”, concluyó.

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