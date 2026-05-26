Nissan colabora con Amazon para llevar refacciones originales directo a la puerta de sus clientes

Nissan Mexicana anunció el lanzamiento de su tienda oficial en Amazon.com.mx, un espacio dedicado donde los propietarios de vehículos Nissan pueden explorar, de manera fácil y organizada, un catálogo de más de 2,100 productos originales compatibles con varios modelos de la marca. Todo en un solo lugar, organizado por modelo y categoría — con la garantía de productos originales Nissan y el respaldo de compra de Amazon.

“En Nissan, el servicio posventa es un pilar clave para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestra tienda oficial en Amazon México, estamos acercando refacciones originales a nuestros clientes a través de una experiencia digital accesible, confiable y sin complicaciones. Esta iniciativa nos permite extender la calidad y confianza de nuestra red de servicio al entorno digital, asegurando que los clientes puedan mantener sus vehículos con la tranquilidad de usar refacciones originales Nissan, donde sea que estén”, comentó Claudia Rodríguez, directora de Posventa de Nissan Mexicana.

A través de la tienda oficial en Amazon.com.mx, los clientes pueden acceder a nueve categorías principales: autopartes; aceites y lubricantes; amortiguadores; iluminación; defensas; carrocería; tapetes; filtros; y sensores. La tienda también presenta productos Value Advantage, una línea diseñada específicamente para vehículos Nissan fuera de garantía, respaldada directamente por la marca. Cabe destacar que más de 1,100 de estos productos son fabricados en México, contribuyendo a la industria nacional de autopartes.

“El sector automotriz es una categoría clave para Amazon en México y una en la que hemos invertido para ofrecer una gran experiencia al cliente. Tanto los propietarios individuales de vehículos como los negocios —talleres mecánicos y refaccionarias— nos dicen que quieren una selección amplia y confiable de refacciones originales que esté siempre disponible y sea fácil de encontrar. Tener la tienda oficial de Nissan en Amazon.com.mx significa que ahora pueden acceder a más de 2,100 refacciones originales de una marca en la que confían, con entrega rápida directo a su hogar o negocio”, añadió Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

El lanzamiento de la tienda oficial de Nissan en Amazon.com.mx forma parte de una inversión continua para ofrecer a los clientes la mayor selección, el mejor precio y una entrega rápida y confiable. Con millones de productos disponibles en todas las categorías, Amazon facilita que los clientes encuentren lo que necesitan a precios accesibles. Los miembros Amazon Prime disfrutan de envío rápido y gratuito sin monto mínimo de compra en productos elegibles — incluyendo los productos de la tienda oficial de Nissan — además de acceso a ofertas exclusivas, entretenimiento y más, todo en una sola membresía desde $99 pesos al mes.

Esta iniciativa busca conectar con los clientes a través de los canales digitales que forman parte de su vida cotidiana. Entre los beneficios clave se encuentran: entregas en menos de 2 días en la mayoría de los destinos a nivel nacional, impulsadas por la red logística de Amazon; hasta 12 meses sin intereses en productos seleccionados; pagos quincenales sin tarjeta de crédito a través de Kueski Pay, con un cupón de 30% de descuento (hasta $300 pesos) para nuevos usuarios; y devoluciones gratuitas dentro de los primeros 30 días, brindando tranquilidad en cada compra. Adicionalmente, los nuevos clientes que realicen su primera compra con la tarjeta de débito Amazon Access — respaldada por INVEX Banco y Mastercard — podrán disfrutar de un 25% de descuento durante el Hot Sale (25 de mayo al 2 de junio), sujeto a términos y condiciones disponibles en amazon.com.mx.

Acerca del servicio posventa de Nissan

Para el sector automotriz, el servicio posventa juega un papel fundamental, ya que define la confianza del cliente, su lealtad e identificación con la marca. La estrategia posventa de Nissan Mexicana se refleja en el 89.8% de los clientes que regresan a su primer servicio de mantenimiento, más de 745 mil clientes atendidos en el último año a través de programas de lealtad y un Índice de Satisfacción al Cliente de 91.1% —respaldado por datos internos de Nissan— consolidando su 2° lugar nacional en el Estudio de Satisfacción al Cliente J.D. Power 2025. Estos resultados confirman que la mayoría de los propietarios de vehículos Nissan eligen los talleres certificados de la marca, reconocidos por su enfoque constante en la satisfacción del cliente.

Nissan opera un centro de distribución en Aguascalientes — el más grande de América Latina — con más de 60,000 refacciones en inventario, en un espacio de 65,000 m², con procesos de distribución y exportación que alcanzan más de 42 países en América, Europa, Asia y África.

Con el lanzamiento de su tienda oficial en Amazon.com.mx, Nissan Mexicana reafirma su compromiso de fortalecer su presencia digital, alineándose con los hábitos de consumo actuales, mejorando continuamente la experiencia de compra y fortaleciendo su negocio posventa en el país.

La tienda oficial está disponible en amazon.com.mx/nissan.

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FGR