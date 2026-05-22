Nissan confirmó la llegada de la nueva X-Trail 2027 al mercado mexicano. La marca japonesa apuesta por mantener vigente a una de sus camionetas más importantes en el país, especialmente en un segmento donde la competencia se ha intensificado con nuevos rivales de origen japonés, surcoreano y chino. Con más de 25 años de presencia en México y más de 316 mil unidades comercializadas, la X-Trail continúa como uno de los pilares de la firma.

La actualización para el modelo 2027 mantiene el motor de gasolina de 2.5 litros, ahora con una potencia de 181 hp y 180 lb-pie de torque. Este bloque se combina con una transmisión X-Tronic CVT, mientras que la suspensión trasera Multilink busca ofrecer una marcha más estable y cómoda en ciudad y carretera. Por ahora, la configuración anunciada para México utiliza tracción delantera FWD, acompañada por tres modos de manejo: Standard, ECO y Sport.

Nissan renueva su SUV insignia ı Foto: Especial

En el apartado dinámico, Nissan también confirmó frenos de disco ventilados y una calibración enfocada en mantener el confort de marcha que históricamente ha caracterizado a la

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X-Trail. Aunque no se trata de una renovación total, sí hay ajustes importantes para mantenerla competitiva frente a rivales como la Toyota RAV4, Honda CR-V y Mazda CX-5, especialmente en temas de tecnología y seguridad.

19 pulgadas miden los rines de la nueva versión del SUV

En diseño, recibe una imagen renovada con cambios en la parrilla, facias y rines. Puertas adentro también hay novedades relevantes. Desde la versión Advance se integra una pantalla central de 12.3 pulgadas, mientras que las versiones más equipadas añaden espejo retrovisor inteligente, sistema de audio Bose e iluminación ambiental. Nissan también reforzó la conectividad mediante NissanConnect Services, un sistema que permitirá acceso a funciones remotas y servicios digitales desde dispositivos móviles compatibles.

Nissan renueva su SUV insignia ı Foto: Especial

La seguridad será otro de los puntos fuertes de la nueva X-Trail 2027, ya que se confirmó que incorporará hasta 15 asistencias de manejo, entre ellas el sistema ProPILOT Assist, la tecnología de conducción semiautónoma de la marca.

¿Qué hay de los precios? Bueno, Nissan se lo reservó señalando que serán dados a conocer cuando arranquen oficialmente las ventas de este modelo en el mercado mexicano.