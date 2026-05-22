Completa su gama de camionetas

LA OFENSIVA de Nissan en el mercado de los SUV continúa en México con la llegada de la nueva Nissan Kait 2027, un modelo que busca posicionarse en uno de los segmentos más competidos y de mayor crecimiento del país. Proveniente de la planta de Resende, Brasil, este nuevo producto se convierte en una pieza estratégica para la marca, especialmente en un momento donde los SUV subcompactos dominan buena parte de las ventas nacionales.

Aspectos de la nueva Nissan Kait 2027 ı Foto: Especial

Apuesta por una fórmula enfocada en diseño, conectividad y eficiencia. Bajo el cofre lleva un motor 1.6 litros de cuatro cilindros con 122 caballos de fuerza y 114 libras-pie de torque, asociado a una transmisión X-Tronic CVT. Aunque las cifras no buscan romper récords de desempeño, sí están orientadas a un uso cotidiano eficiente, con una conducción suave para ciudad y trayectos largos.

Aspectos de la nueva Nissan Kait 2027 ı Foto: Especial

Nissan coloca a Kait como una alternativa accesible dentro de su portafolio SUV, ubicándose por debajo de modelos como Nissan X-Trail y complementando la oferta junto a Nissan Kicks y Magnite. El objetivo es competir directamente contra rivales como Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross, Kia Sonet y Toyota Raize, modelos que han ganado terreno gracias a su equilibrio entre precio, equipamiento y consumo.

Aspectos de la nueva Nissan Kait 2027 ı Foto: Especial

Adopta una identidad más moderna respecto a otros productos recientes de la marca. Destaca la nueva interpretación de la parrilla V-Motion, faros led divididos y una barra negra que cruza el cofre, elementos que buscan darle una apariencia más tecnológica y robusta. En la parte trasera sobresalen las calaveras con firma luminosa de tres barras y detalles bitono que refuerzan su enfoque urbano.

Aspectos de la nueva Nissan Kait 2027 ı Foto: Especial

El interior mantiene una orientación práctica, aunque con mejoras en conectividad. Dependiendo de la versión, incorpora pantalla táctil de hasta nueve pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de los conocidos asientos Zero Gravity de Nissan, diseñados para reducir fatiga durante trayectos largos.

Aspectos de la nueva Nissan Kait 2027 ı Foto: Especial

En seguridad, la marca promete asistentes de conducción y tecnologías de protección activa, un apartado que se ha vuelto determinante para el consumidor mexicano en este segmento.

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