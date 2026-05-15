Geely promueve su movilidad inteligente

Geely Auto Group concluyó con éxito su participación en el Auto China 2026, consolidándose como uno de los referentes globales en innovación automotriz tras presentar su visión tecnológica enfocada en electrificación, Inteligencia Artificial y movilidad conectada. Durante el evento, más de mil socios internacionales participaron en un recorrido exclusivo por sus principales áreas de exhibición, donde la marca evidenció el alcance y evolución de sus capacidades tecnológicas en los último años.

En el evento, el grupo dio a conocer sus diferentes divisiones y submarcas, junto con sus desarrollos más recientes. En conjunto, estas propuestas cubren distintos niveles del mercado, desde opciones de volumen hasta alternativas de alta gama, respondiendo a diversas necesidades a nivel global.

El Dato: Actualmente, comercializa 11 modelos en México, respaldados por una de las garantías más competitivas del mercado y soluciones integrales.

Liderados por Victor Yang, vicepresidente sénior de Geely Holding Group, los asistentes conocieron estrategias, productos insignia y planes tecnológicos orientados a mercados internacionales.

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Geely destacó su presentación con unidades NEV (vehículos de nueva energía) bajo el concepto Galaxy Park, donde se demostró su alcance global dentro del grupo y su enfoque en electrificación. En este espacio se presentó el concept car Galaxy Light de segunda generación, marcando su debut mundial.

En el área de tecnología del grupo se detalló la evolución hacia la plataforma Full-Domain AI 2.0 (Inteligencia AGraciaGrtificial de dominio completo). Esta solución se basa en el modelo WAM (modelo de acción global) y en una arquitectura inteligente “1+2+N”, que coordina funciones de cabina y asistencia avanzada a la conducción. Entre sus aplicaciones destacan sistemas que integran conducción y habitáculo, así como funciones como invocación por gestos y navegación asistida por IA.

La presentación del SUV, la semana pasada, durante el evento. ı Foto: Especial

Uno de los desarrollos principales fue el prototipo Eva Cab, el primer robotaxi diseñado en China con enfoque de producción y capacidad de conducción autónoma nivel 4. Este vehículo ya ha sido validado en pruebas piloto en ciudades como Hangzhou y Suzhou. Integra arquitectura EEA 4.0 (arquitectura eléctrica/electrónica), sensores LiDAR de alta precisión y un sistema G-ASD (conducción inteligente avanzada) preparado para operación autónoma. Su lanzamiento comercial está previsto para 2027.

Victor Yang señaló que uno de los principios clave de Geely es la apertura y colaboración para generar valor compartido, lo que ha permitido su crecimiento global. Destacó que esta filosofía ha llevado a la compañía de sus orígenes en China a una presencia internacional consolidada. Asimismo, subrayó que al acercar a sus socios globales a su ecosistema Full-Domain AI 2.0, la marca busca alinear su red internacional bajo una visión compartida de movilidad inteligente, donde una base tecnológica común fortalece la identidad de cada marca y genera valor a largo plazo.

Este encuentro actúa como un catalizador para la expansión global de Geely. Al vincular su portafolio de productos con un ecosistema tecnológico sólido, la compañía acelera el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente, al tiempo que fortalece su presencia internacional mediante innovación compartida y una visión estratégica conjunta.