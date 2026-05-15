Honda presenta prototipo de sedán híbrido

DURANTE SU CONFERENCIA Global de Planes de Negocios celebrada en Japón, Honda dio a conocer un prototipo de sedán híbrido de última generación, como adelanto de uno de los 15 nuevos modelos híbridos que la empresa tiene previsto lanzar a nivel mundial, principalmente en Norteamérica, de aquí a 2030.

“Honda reasignará más recursos de desarrollo y producción a modelos híbridos para acelerar su lanzamiento al mercado antes de lo previsto y aumentar el número de productos atractivos. Hemos avanzado de forma constante en el desarrollo de tecnologías para vehículos híbridos, un ámbito en el que Honda destaca, basándonos en nuestra convicción de que los modelos híbridos seguirán siendo la clave para hacer frente a los retos medioambientales”, afirmó Toshihiro Mibe, CEO global de Honda Motor Co., Ltd, en el boletin.

El Tip: La marca japonesa ofrece una amplia gama de vehículos que incluyen lo más avanzado en tecnología, alta eficiencia, conectividad, confort y seguridad.

Comenzará a lanzar modelos equipados con un sistema híbrido totalmente nuevo y una plataforma de última generación a partir de 2027. La nueva generación del galardonado sistema híbrido de dos motores se mejoró, gracias a avances como la ampliación del rango en el que el motor funciona con mayor eficiencia y el aumento de la eficiencia de conducción de la unidad híbrida.

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En total, se esforzará por mejorar el consumo de combustible de los modelos híbridos de próxima generación en más de 10 por ciento, al tiempo que reducirá los costos del sistema en 30 por ciento y seguirá mejorando la experiencia de conducción única de Honda. Además, un nuevo sistema de tracción integral eléctrico permitirá una gran precisión en el control del motor, así como una gran capacidad de respuesta.

Honda también proporcionó información sobre el desarrollo de su sistema ADAS (Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor) de próxima generación, cuya introducción está prevista a partir de 2028. Este avanzado sistema asistirá al conductor en las maniobras del vehículo, como la aceleración y la dirección, a lo largo de todo el trayecto hasta su destino de forma fluida.