Lamborghini presenta Fenomeno Roadster: PRECIO y velocidad máxima

Así es el Fenomeno Roadster de Lamborghini, del cual solo se fabricaron 15 unidades.

En una de las noticias más emocionantes para el mundo de los autos y la velocidad, la prestigiosa manufacturera italiana Lamborghini acaba de anunciar su modelo Fenomeno Roadster… el cual ya está oficialmente agotado, pues solo se fabricaron 15 unidades.

Con el Fenomeno Roadster, Lamborghini da continuidad a su serie ultraexclusiva “Few-Off”. Así, el más reciente modelo agrega características al Fenomeno Coupé que se presentó el año pasado.

Vista cenital del Fenomeno Roadster de Lamborghini. ı Foto: Captura de pantalla

Pero, ¿qué hace al Fenomeno Roadster de Lamborghini tan especial y exclusivo? Te contamos.

Precio, velocidad y características del Fenomeno Roadster de Lamborghini

La prestigiosa manufacturera italiana Lamborghini presentó su modelo Fenomeno Roadster, la versión descapotable del Fenomeno Coupé, presentado el año pasado.

Así luce el Fenomeno Roadster de Lamborghini. ı Foto: Captura de pantalla

Rendimiento y velocidad

El Fenomeno Roadster es, hasta la fecha, el descapotable más potente y rápido que ha fabricado Lamborghini.

Velocidad Máxima : Superior a los 340 km/h

Aceleración (0-100 km/h) : Solo 2.4 segundos

Aceleración (0-200 km/h): Impresionantes 6.8 segundos

El auto utiliza una arquitectura híbrida enchufable (PHEV) basada en el Revuelto, pero llevada al extremo:

Motor Térmico : Un V12 atmosférico de 6.5 litros que entrega 835 CV por sí solo

Motores Eléctricos : Cuenta con 3 motores eléctricos adicionales

Potencia Total Combinada : 1,080 CV

Transmisión : Caja de cambios de doble embrague de 8 velocidades

Chasis: Estructura de “monofuselaje” fabricada íntegramente en fibra de carbono y Forged Composite para mantener la rigidez a pesar de no tener techo

Características del Fenomeno Roadster de Lamborghini. ı Foto: Captura de pantalla

El modelo Fenomeno Roadster de Lamborghini, aunque es un auto sin techo (de ahí el nombre), cuenta con un diseño que permite mantener la misma carga aerodinámica que la versión cerrada. El marco del parabrisas tiene un spoiler integrado que desvía el aire por encima de la cabina.

Pese a ser un roadster, el diseño aerodinámico del nuevo modelo Fenomeno de Lamborghini permite que se mantenga la velocidad. ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, el interior está inspirado en aviones de combate, con tres pantallas digitales y el icónico botón de encendido bajo una tapa roja.

¿Cuánto cuesta el Fenomeno Roadster de Lamborghini?

El Fenomeno Roadster de Lamborghini es uno de los modelos más lujosos de la manufacturera italiana hasta la fecha. De hecho, solo se fabricaron 15 unidades a nivel mundial.

El precio es de aproximadamente 15 millones de euros, es decir, más de 100 millones de pesos mexicanos. Específicamente, al tipo de cambio actual, serían unos ciento un millones doscientos mil pesos mexicanos.

No obstante, tan solo unos días después del anuncio, las 15 unidades ya se encontraban vendidas.

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