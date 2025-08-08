Lamborghini temerario, deportivo de alta estirpe

Tuvimos un llamado a Lisboa por parte de la marca de Sant’Agata Bolognese, para tener un primer contacto con el Lamborghini Temerario 2026, el heredero directo del icónico Huracán, pero no te dejes engañar, este toro es completamente nuevo, más agresivo, tecnológico, y se presenta con una mecánica que marcará un antes y un después en la historia de la firma italiana.

A primer vistazo Temerario grita “futuro”, y aunque mantiene las proporciones bajas y anchas a las que estamos acostumbrados por parte de Lamborghini, ahora encontramos trazos más afilados, tomas de aire mucho más grandes y un tratamiento aerodinámico activo.

0 a 100 km/h en menos de 2.8 segundos y más de 330 km/h de velocidad máxima ı Foto: Especial

Temerario ahora porta un nuevo sistema llamado ALA 2.0 (Aerodinamica Lamborghini Attiva) en lugar de un alerón fijo, la cual modifica el flujo de aire en tiempo real para mejorar la sujeción al entrar a las curvas y reducir la resistencia en las rectas largas, dando como resultado, un superdeportivo que se adapta a tu conducción, como si realmente pensara por ti.

El Dato: Este vehículo fue presentado oficialmente el 16 de agosto del 2024 durante la semana del automóvil que se llevó a cabo en Pebble Beach, California.

Al frente destacan los faros en forma de “Y”. Por su parte, las luces diurnas en forma hexagonal destacan su presencia, en la parte trasera se repiten los patrones geométricos en la firma luminosa y en los escapes, detalles que le dan un toque inconfundible, así como su motor expuesto enmarcado por un nuevo spoiler.

Con materiales de lujo ı Foto: Especial

Por su parte, el techo con un acabado cóncavo dirige el aire hacia la parte trasera, ayudando a generar 158% más fuerza aerodinámica en el tren trasero a diferencia de un Huracán EVO.

Por dentro Lamborghini Temerario no decepciona, la cabina está diseñada como si fuera una nave de combate, pantallas, botones tipo jet, materiales premium por todos lados, alcántara, fibra de carbono, aluminio, y la posición de manejo, baja, deportiva, perfecta.

Hablemos del corazón del Temerario, porque aquí es donde todo cambia, el V10 atmosférico del Huracán ya es historia del pasado, dando paso a un nuevo motor V8 biturbo de 4.0 litros que se apoya de tres motores eléctricos que, en conjunto, hacen que el sistema híbrido enchufable (PHEV) genere 920 caballos de fuerza enviando la tracción a las cuatro ruedas. Su transmisión es una automática de doble embrague y ocho velocidades.

El sistema ALA 2.0 ajusta el flujo de aire en tiempo real ı Foto: Especial

Sin embargo, Temerario no es un híbrido para ahorrar, es un híbrido para rendir más, responder mejor y, claro, para cumplir con las normas sin perder emoción.

El mejor lugar para llevar al límite a Temerario, el circuito de Estoril, uno de los más icónicos de Europa, con sus rectas largas, curvas rápidas y zonas técnicas, pudimos poner a prueba la aerodinámica activa, la vectorización de par y la respuesta inmediata del sistema híbrido. El tren motriz tiene mucho carácter, aceleraciones brutales, frenadas que te pegan al respaldo, los cambios de la transmisión son violentos y precisos, y la capacidad de entrar a las curvas del circuito de Estoril desafía toda lógica.

Líneas afiladas y aerodinámica activa ı Foto: Especial

Lamborghini Temerario logra el 0 a 100 km/h en menos de 2.8 segundos y su velocidad tope es de más de 330 km/h, y aunque estos números ya son impresionantes, lo realmente destacable son las sensaciones de manejo.

Hablando de sensaciones y emociones, el sonido sigue siendo parte clave, y aunque éste es un V8, Lamborghini trabajó el escape y la experiencia sonora para que siga siendo visceral, NO suena como un V12, pero tampoco quiere imitarlo, tiene su propia personalidad y sigue siendo música para tus oídos.

Interior inspirado en una cabina de combat ı Foto: Especial

Temerario no es sólo el sucesor del Huracán, es el primer V8 híbrido de la historia de Lamborghini, más potente, más tecnológico y más emocionante. Sigue siendo un toro indomable. Y si Estoril fue su debut en pista, el mundo no está listo para lo que sigue.