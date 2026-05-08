Renault Boreal, su gran apuesta para México

RENAULT no deja de impulsar su gama en México y para entrar fuerte al segundo cuatrimestre del año trajo a nuestro país la Renault Boreal 2026, su nuevo crossover compacto, que viene a reforzar la presencia de la marca en un segmento que es vital para las firmas automotrices.

La marca presenta un vehículo con un diseño totalmente francés, lleno de propuesta y elegancia, con líneas que mantienen un ritmo perfecto desde el intrincado entramado de la parrilla, hasta la zona trasera, poniendo énfasis en las salpicaderas, para darle la robustez necesaria.

El Tip: Es tan inteligente que puedes encender los electrodomésticos de tu hogar desde la camioneta sin ningún problema.

El corazón de esta camioneta para nuestro mercado es un motor de cuatro cilindros 1.3 litros turbocargado, que entrega 154 caballos de fuerza y 199 libras-pie de torque, unido a una transmisión automática de doble embrague y 6 velocidades, que envía el poder al eje delantero.

Las dimensiones son: 4.55 metros de largo, 1.65 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 21.3 centímetros de altura. La cajuela tiene una capacidad de 586 litros.

Siendo la apuesta más importante de Renault en el mercado mexicano para este año, la firma francesa trajo una camioneta muy bien equipada, presentado de serie elementos como un tablero digital de 7.0 pulgadas, que crece a 10 en las dos versiones más altas, acompañado por una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas.

También encontramos luces y calaveras full led, rines de aluminio de 18 o 19 pulgadas, apertura y encendido sin llave, aire acondicionado de doble zona (con regulación automática), volante forrado en piel sintética con paletas de cambio, sistema ECO Driving: EcoScoring & Eco Coaching, cuatro Puertos USB-C y conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Las tapicerías de los asientos son de piel sintética, en negro para las dos primeras versiones y en azul para el tope de gama, misma que integra ajuste eléctrico y masaje para el asiento del conductor, espejo retrovisor con auto oscurecimiento y el audio Harman Kardon con 10 altavoces.

Renault le puso a Boreal el eslogan “Tu primer SUV inteligente” y aunque pudiera sonar pretencioso, la firma trabajó en desarrollar un sistema multimedia con todo el ecosistema nativo de Google, incluyendo el asistente de voz Hey Google.