Honda City se mantiene en el gusto de sus clientes

EL CITY en una calle de la CDMX en una foto de archivo.

CONCLUYÓ el primer trimestre del año y Honda de México mantiene una tendencia positiva en ventas comparadas con el año anterior, creciendo 5.6%, cifra ligeramente superior al promedio de la industria automotriz en México. Durante marzo, Honda vendió 3,663 unidades para llegar a 11,092 en el acumulado del primer trimestre del año.

El subcompacto Honda City tuvo un muy buen mes con 1,024 unidades vendidas para llegar a 2,962 unidades en 2026, convirtiéndose en el líder de ventas de Honda durante marzo y en segundo puesto en la cifra acumulada. Su crecimiento año contra año es hasta ahora del 174%.

En camionetas de pasajeros, el segmento más importante para la marca en el país, fueron un total de 2,274 unidades en el pasado marzo para llegar a 6,830 en el acumulado, siendo el 62.1% del total de las ventas.

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El Tip: La marca comenzó operaciones en México en 1985. Hoy, cuenta con más de 6 mil 600 asociados en territorio nacional.

Honda CR-V obtuvo el segundo puesto en ventas durante el mes anterior, con 1,011 unidades colocadas, manteniéndose como líder en ventas acumuladas (como lo ha sido desde hace más de 20 años), con 3,043 unidades totales en 2026.

En tercer puesto tanto mensual como acumulado, está la celayense Honda HR-V, que durante el mes colocó 717 unidades para llegar a 2,155 en lo que va del año. Mientras que la camioneta compacta para 7 pasajeros, Honda BR-V, vendió 347 unidades para alcanzar 1,171 en el acumulado del año, mientras que la lujosa Honda Pilot tuvo un buen mes con 199 unidades para llegar a 461 piezas en la cifra acumulada de 2026.

115 distribuidores tiene Honda a nivel nacional en el país

El vehículo familiar por excelencia, la minivan Honda Odyssey, tuvo una venta de 89 unidades durante marzo para llegar a 261 en la cifra acumulada del año y consolidarse entre sus clientes.

Y en el segmento de automóviles, el compacto Honda Civic obtuvo 222 unidades incluyendo sus versiones híbridas, para llegar a 898 unidades en el año. Mientras que el refinado y avanzado Honda Accord tuvo 28 ventas en el mes para llegar a 115 unidades en el año; y el nuevo coupé deportivo Honda Prelude inició comercialmente sus ventas alcanzando 26 unidades durante sus primeros días de ventas.