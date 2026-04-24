Geely México entra al top 10 de ventas en el país

Geely México logró posicionarse dentro del top 10 de ventas en el país, marcando un hito clave en su consolidación dentro del mercado automotriz nacional. Con estos resultados, puede presumir de un desempeño sobresaliente durante marzo de 2026, periodo en el que la marca registró la comercialización de 4,219 unidades, lo que representó un incremento de 319.4% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el más reciente reporte de la industria. Este desempeño confirmó la rápida aceptación de la marca dentro de un entorno altamente competitivo.

En el acumulado de enero a marzo de 2026, reportó la venta de 10,782 unidades, reflejando un crecimiento de 272.2% frente al mismo periodo de 2025. Tan solamente en enero y febrero, sumó de manera conjunta 6,563 unidades, marcando el ritmo de un primer trimestre con tendencia positiva.

El Dato: La marca forma parte de Zhejiang Geely Holding Group, una de las organizaciones automotrices más grandes y dinámicas del mundo, con presencia en gran parte del orbe.

Este avance también se sustenta en la inercia de crecimiento que Geely México mantuvo durante 2025, año en el que superó las 22 mil unidades comercializadas, lo que representó un ascenso de 234% frente al año anterior. Este desempeño fue impulsado por un sólido segundo semestre, periodo en el que la empresa registró un aumento del 133%, evidenciando la fortaleza de su estrategia y de su portafolio de productos.

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Estas bases permiten consolidar el desempeño actual, caracterizado por un crecimiento acelerado.

3 años tiene Geely en el país y se ha consolidado

Los resultados responden a una estrategia enfocada en ofrecer un portafolio robusto que atiende distintos segmentos del mercado mexicano. Modelos a combustión como Emgrand, Cityray, Starray y la renovada Coolray, así como la incorporación de la nueva Coolray Lite, han sido clave para ampliar la presencia de Geely México en el país, mientras que su oferta de nuevas energías fortalece su posicionamiento tecnológico.

En este apartado destacan alternativas como Geely EX5 EM-i, EX5 y EX2, este último con una respuesta particularmente favorable durante su etapa de preventa, registrando más de 4,100 apartados y presume ser uno de los más queridos entre los fanáticos de la marca.

De manera paralela, el crecimiento es impulsado por la expansión de su red de distribuidores a nivel nacional, lo que permite acercar su portafolio a más clientes en distintas regiones del país. Con estos resultados, Geely es una propuesta basada en altos estándares de calidad, manufactura, equipamiento y seguridad, respaldados por un esquema de garantía competitivo dentro de su segmento.

Con estos resultados, reafirma su compromiso con el mercado nacional, manteniendo una visión de crecimiento sostenido a través de la mejora continua y la introducción de productos con alcance global, alineados a las necesidades actuales de movilidad en cualquier territorio.