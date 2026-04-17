Honda Pilot, lista para cualquier tipo de terreno

Honda México presentó la versión 2026 de la Honda Pilot, una de las camionetas más completas del mercado, la cual está diseñada para cualquier tipo de terreno y tiene cinco modos de manejo, desde una conducción deportiva hasta convertir el vehículo en un remolque.

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

Con la tecnología All Wheel Drive (AWD) asegura una mejor conducción, ya que las cuatro ruedas tienen tracción.

El Dato: HONDA llegó a nuestro país en 1985 y en la actualidad la empresa opera en dos plantas principales, que están ubicadas en El Salto, Jalisco, y en Celaya, Guanajuato.

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

Hablando de temas técnicos, la reciente versión cuenta con una plataforma extremadamente rígida, la cual está diseñada para que tenga capacidades todoterreno. Mantiene el motor V6 3.5 litros, que genera 285 caballos de fuerza a 6 mil 100 revoluciones por minuto y 262 lb-pie de torque a 5 mil rpm, incluye Gestión Variable de Cilindros (VCM), Cancelación Activa de Ruido (ANC) y Monturas Activas de Motor (ACM).

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

Incorpora Sistema de Gestión Inteligente de Tracción (ITM) y cinco modos de manejo: Normal, ECON, Remolcar, Nieve y Sport. Cuenta también con paletas de cambios en el volante para una sensación más deportiva y de mayor control del conductor. El sistema de Descenso de Pendientes es de serie.

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

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Pasando a los interiores, la tecnología y la comodidad son dos puntos que predominan en esta camioneta, con sus tres filas de asientos hasta ocho pasajeros pueden viajar al mismo tiempo, cuenta con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con el software HMI que ofrece un rendimiento fluido y sin interrupciones, con conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Mientras que el clúster de instrumentos digital es de 10.2 pulgadas para una visibilidad mejorada.

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

La nueva Honda Pilot ofrece cámaras de visión envolvente de 360 grados, que da una conduccción más segura al momento de atravesar por caminos estrechos o en estacionamientos de espacio reducido, además de alertas de un auto, bici o peatón cerca.

23 años tiene la Pilot en México

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

En temas de comodidad, las vestiduras de los asientos son una combinación de piel y gamuza en color negro y la versión Black Edition cuenta con costuras y bordes en color rojo, lo que genera a la vista que se vea más imponente. El asiento del conductor tiene ajuste eléctrico de 8 vías, soporte lumbar y dos espacios de memoria para guardar la posición, mientras que el del copiloto tiene el ajuste eléctrico de cuatro vías y descansa brazos, ambos incluyen calefacción y ventilación, los de la segunda fila son calefactables y reclinables y los de la última fila son abatibles para mayor espacio en la cajuela y tienen el botón One Touch Walk In, que recorre el asiento de la segunda fila para facilitar el ascenso y descenso.

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

Hablando de seguridad, la camioneta cuenta con Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable, Función de Seguimiento a Baja Velocidad (LSF), Sistema Automático de Luces Altas (AHB), Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS), Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW), Sistema de Conservación de Carril (LKAS), Sistema de Asistencia en Tráfico Pesado (TJA), Alerta de Cambio de Carril (LDW), Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDM), Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI), Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM) y Sistema de Frenado Poscolisión (PCBS).

Aspectos de Honda Pilot ı Foto: Diego Chávez y Especial

El Tip: Honda ofrece a sus clientes diferentes modelos de automóviles, vehículos Acura, motocicletas y distintos productos.

LAS VERSIONES DISPONIBLES ı Foto: Especial

Disponible en dos versiones, Touring tiene un costo de un millón 240 mil 900 pesos y está disponible en Plata Solar, Acero, Blanco Platino y Negro Cristal, mientras que la Black Edition su valor es de un millón 270 mil 900 pesos y está en Blanco Platino, Negro Cristal o Gris Sónico.