Mazda CX-5 renueva a su ícono de marca

Mazda anunció la llegada a México de la actualización de la CX-5 2026, su icónico crossover compacto, que es uno de sus pilares en el mundo. Hace unos días, Miguel Barbeyto, presidente y CEO de la marca en nuestro país, adelantó los precios y las versiones de esta camioneta para el mercado nacional, pero al fin, publicó los detalles completos de uno de sus modelos más importantes, que inicia ventas este mes.

Aspectos del Mazda CX-5 ı Foto: Especial

Desde su lanzamiento en 2012, la CX-5 acumula más de 5 millones de unidades vendidas a nivel global. Ésta es la segunda actualización, de la siguiente generación, que se enfocó en ofrecer mayor espacio, tecnología y seguridad.

En diseño, la nueva CX-5 adopta la evolución más reciente del lenguaje Kodo. Mantiene proporciones conocidas, pero crece 11.4 centímetros a lo largo y 1.3 centímetros a lo ancho. Integra una nueva parrilla Signature Wing, faros con trazos más definidos y rines de hasta 19 pulgadas. También incorpora el nombre “MAZDA” en la parte trasera como parte de la nueva identidad visual.

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Aspectos del Mazda CX-5 ı Foto: Especial

El interior ofrece más espacio en la segunda fila y accesos más amplios. Las puertas aumentan su avvpertura, lo que facilita la entrada y salida. Integra techo panorámico en versiones superiores y una cajuela con mayor capacidad y menor altura de carga. El sistema de infoentretenimiento incluye una pantalla táctil de hasta 15.6 pulgadas, la más grande en un modelo de la marca.

Aspectos del Mazda CX-5 ı Foto: Especial

En seguridad, suma nuevas asistencias y mantiene sistemas clave desde versiones base. Incluye monitoreo de punto ciego, mantenimiento de carril, frenado automático y control de luces altas. En versiones superiores agrega cámara de visión 360 grados y asistencias para manejo en tránsito. La estructura incrementa el uso de acero de ultra alta resistencia.

Aspectos del Mazda CX-5 ı Foto: Especial

En el apartado mecánico, se mantiene el motor de cuatro cilindros 2.5 litros Skyactiv-G, que genera 177 caballos de potencia y se acopla a una transmisión automática de seis velocidades.

Aspectos del Mazda CX-5 ı Foto: Especial

La versión híbrida no forma parte del lanzamiento en México. Antes de la actualización, esta tecnología se desarrolló en colaboración con Toyota. Para esta nueva etapa, Mazda trabaja en un sistema híbrido propio. Su disponibilidad global está prevista para 2027.

Aspectos del Mazda CX-5 ı Foto: Especial

La gama de la CX-5 en México queda conformada por las versiones: i Sport ($599,900), i Grand Touring ($659,900) y Signature ($719,900) y ya está disponible en los distribuidores de la marca en el país para sus fanáticos.