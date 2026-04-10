GAC confirma planta de ensamble para México

Imágenes de los modelos de GAC que llegan a México en este 2026.

GAC MÉXICO confirmó la instalación de su primera planta de ensamble en el país, la cual iniciará operaciones durante el segundo semestre del 2026, marcando un paso clave en su estrategia de crecimiento en uno de los hubs de manufactura más relevantes de la industria automotriz. Este movimiento no sólo refuerza su presencia en el mercado mexicano, también la posiciona como una de las primeras marcas chinas en formalizar producción local en esta nueva etapa de expansión global.

La apertura de esta planta forma parte de la estrategia global “One GAC 2.0”, con la que la firma busca acelerar su expansión internacional bajo un enfoque de desarrollo local y crecimiento sostenible. Bajo el concepto “En México, para México”, la marca pretende fortalecer su operación, mejorar tiempos de respuesta y consolidar la relación con el consumidor. Además, la producción local permitirá a GAC optimizar su estructura operativa frente a los nuevos aranceles y adaptarse con mayor agilidad a los cambios del comercio internacional.

Imágenes de los modelos de GAC que llegan a México en este 2026. ı Foto: Especial

4 meses pasaron desde su anuncio de llegada a México

En su primera fase, la planta operará bajo un esquema de ensamble flexible, diseñado para adaptarse a distintas tecnologías y segmentos del mercado. Esto incluye la capacidad de producir: motores de combustión interna, sistemas híbridos, híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos (EV).

A nivel de producto, el complejo podrá ensamblar SUV, crossovers y sedanes, lo que permitirá responder de forma más ágil a la demanda del mercado mexicano. Dentro de esta ofensiva destacan modelos como EMZOOM, GS8 y AION UT, además del próximo GS7, que será uno de los lanzamientos relevantes de la marca en el país.

Imágenes de los modelos de GAC que llegan a México en este 2026. ı Foto: Especial

Desde su llegada a México, GAC ha dejado claro su objetivo: posicionarse como una empresa competitiva, respaldada por su capacidad global. Con la producción local, busca fortalecer la confianza del consumidor y elevar la percepción de la marca en un segmento cada vez más competido. En esta primera etapa, el enfoque estará centrado en atender la demanda interna; sin embargo, esta nueva infraestructura también fortalece su presencia en Latinoamérica y abre la puerta a una expansión más ambiciosa en el mediano plazo.

Con esta apuesta, GAC México da un paso firme hacia la producción local, una jugada estratégica para competir en un mercado que exige cada vez mayor rapidez, eficiencia y tecnología.