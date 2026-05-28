La CNTE frena diálogo por agresión en Oaxaca

La negociación entre el Gobierno federal y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró en un nuevo momento de tensión luego de que representantes del magisterio suspendieron la mesa de negociación instalada en la Secretaría de Gobernación (Segob), tras denunciar agresiones contra docentes que participaban en bloqueos carreteros en Oaxaca.

La secretaria general de la sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, informó que la dirigencia decidió abandonar temporalmente el diálogo debido a reportes de violencia contra profesores movilizados en el estado.

“Hemos interrumpido la mesa de justicia que se instaló aquí por los hechos que están aconteciendo de manera violenta hacia nuestros compañeros que están movilizándose en nuestro estado”, dijo.

De acuerdo con la versión sindical, las agresiones ocurrieron contra integrantes del magisterio que mantenían un bloqueo con dirección a Villa de Mitla. Pérez Martínez señaló que los reportes incluían ataques con armas de fuego contra docentes que participaban en las protestas.

También responsabilizó al presidente municipal, Esaú López Quero, de usar la violencia y lanzar amenazas para retirar el bloqueo. Por ese motivo, la sección 22 decidió mantener en pausa el diálogo como protesta, mientras sus integrantes exigían una respuesta a los hechos denunciados.

Frente a las acciones policiacas en la capital del país y en Oaxaca, Pérez Martínez dijo que la situación resulta preocupante para el movimiento magisterial, porque pone en riesgo su actividad política.

La jornada también incluyó protestas en la Ciudad de México, donde docentes cerraron el paso entre avenida Reforma y Bucareli nuevamente.

Horas antes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que mantendrá abierta esta semana la negociación con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tras una primera revisión que redujo de 79 a 39 los puntos del pliego magisterial.

Explicó que el diálogo no concluyó con la reunión previa y seguirá por rutas separadas. Una mesa atiende asuntos de justicia, con participación de la dependencia federal y del gobierno de Oaxaca, mientras otra revisa demandas sociales de la representación sindical.

En Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación sostuvo que este proceso forma parte de una dinámica que cada año llega al Gobierno federal con peticiones de distintas áreas.

“Continúa el diálogo. Estamos en diálogo”, destacó al referirse al estado de las conversaciones con una de las secciones más representativas del magisterio.

Para ordenar la discusión, la funcionaria explicó que las autoridades revisan punto por punto el documento entregado por la dirigencia. La reducción de la agenda original permitió canalizar los planteamientos hacia instancias federales y estatales, según la materia de cada demanda.

Al menos dos reuniones adicionales quedaron previstas para esta semana, de acuerdo con el esquema expuesto por la funcionaria federal. Una de ellas, programada para el viernes, dará continuidad al proceso con servidores públicos de Oaxaca y áreas federales vinculadas con las respuestas al pliego.

Rodríguez Velázquez también afirmó que la presencia de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora en la capital fue menor a la registrada en otros años.

Ante consultas sobre el impacto en actividades públicas, la funcionaria insistió en que la respuesta federal se mantiene en la negociación.