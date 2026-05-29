Reportan que exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa se entregó a EU

Se entrega a EU Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

Marco Antonio Almanza, uno de los dos exjefes de la Policía de Investigación de Sinaloa acusados por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico, se entregó a las autoridades estadounidenses, según reportaron medios nacionales y periodistas.

El exfuncionario se sumó a la lista de personas que se han entregado a las autoridades de Estados Unidos, entre ellos, se encuentra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien tiene el próximo lunes a una audiencia.

Dicho reporte comenzó con el medio La Silla Rota, posteriormente, el periodista Salvador García Soto dio a conocer la noticia.

Hasta el momento, Marco Antonio Almanza no ha aparecido en el registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, como en el caso de Enrique Diaz, secretario de Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Joaquín y Ovidio Guzmán López son los dos hijos de "El Chapo" bajo custodia de Estados Unidos. ı Foto: Gobierno de Estados Unidos

Marco Antonio Almanza compareció ante la FGR previo a su entrega

Marco Antonio Almanza compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 27 de mayo de 2026, como parte de las investigaciones que se siguen por las acusaciones en su contra.

Estados Unidos acusó al exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa de operar una red de protección institucional en favor de la facción de "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La acusación fue formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quien solicitó a México su retención con fines de extradición, junto a otras 9 personas, entre las que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con Estados Unidos, Marco Antonio Almanza utilizó su cargo para proteger cargamentos, filtrar información de inteligencia, liberar a operadores de “Los Chapitos” y perseguir a los rivales del grupo criminal.

Además, se le señaló de haber recibido 300 mil pesos entre 2017 y 2022, bajo el apodo de “R1″.

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JVR