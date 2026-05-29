Ratifican que primera audiencia de Gerardo Mérida será el 1 de junio en Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fijó para el próximo 1 de junio de 2026 la primera audiencia por narcotráfico del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, en Estados Unidos.

Previamente, la Fiscalía del Distrito Sur solicitó realizar la reunión con el exfuncionario mexicano entre el 3 y el 12 de junio, tras un acuerdo con la defensa.

El fiscal Clayton informó que la jueza Sarah Netburn, quien estuvo a cargo de la audiencia de imputación de Gerardo Mérida, ordenó suspender temporalmente los plazos procesales en el caso contra Gerardo Mérida.

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🚨La jueza Katherine Polk Failla citó a una conferencia inicial el 1 de junio de 2026 como parte del caso en contra de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa.



La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había solicitado realizarla días después con acuerdo… pic.twitter.com/RnK2YLQrsr — Azucena Uresti (@azucenau) May 29, 2026

Esta pausa en el cronograma, contemplada en la Ley de Juicio Rápido, estará vigente hasta el 1 de junio, momento en el que el reloj legal volverá a correr.

De esta forma, la jueza de distrito Katherine Polk Failla ordenó que las partes comparezcan al mediodía del próximo lunes por el caso contra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

Gerardo Mérida se entregó a autoridades de Estados Unidos

El exsecretario de seguridad mexicano fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona, Estados Unidos. El pasado 15 de mayo de 2026, compareció ante el tribunal de Nueva York para declararse no culpable de todos los cargos que se le imputaron.

A Gerardo Mérida se le acusó de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De acuerdo con Estados Unidos, el exfuncionario mexicano ayudaba a la operación del grupo conocido como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa. El grupo delincuencial estaba conformado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, quien ya fue sentenciado en la Unión Americana.

Las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa formaron parte de una solicitud de retención con fines de extradición contra 9 funcionarios más, entre los que destaca el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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JVR