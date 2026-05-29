SEP anuncia consulta a la comunidad del IPN para elegir dirección y plan de mejora con Hacienda

Mario Delgado, titular de la SEP, anunció un plan de fortalecimiento y democratización para el IPN en su 90 aniversario.

Durante su participación en la sesión del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se llevarán a cabo acciones para democratizarlo, además de que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para elaborar un plan integral que fortalezca la operación del Instituto, que permita contratar maestras y maestros, además de mejorar su infraestructura educativa.

En un videomensaje dirigido a las y los integrantes del Consejo a quienes les agradeció por su invitación para participar en la sesión, Delgado Carrillo los felicitó por el 90 aniversario del IPN, institución que se constituyó para que la nación tuviera ingenieros, médicos y científicos propios; para no depender de nadie en aquello que define la independencia de un pueblo.

En este marco, y luego de reconocer la importancia del Instituto Politécnico Nacional en el desarrollo del país, el titular de la SEP señaló que son tiempos donde el mundo se ha endurecido y la lucha por la soberanía vuelve al centro de la vida nacional. “Nuestra Presidenta coincide en que una de las mejores estrategias para la defensa de nuestra soberanía, es la del desarrollo tecnológico, la ciencia y todo lo que hace una realidad el Instituto Politécnico Nacional”.

El secretario de Educación Pública invitó a los representantes del Consejo a trabajar activamente para lograr reencauzar a la vía del diálogo a las y los estudiantes que se encuentran en paro en algunas escuelas, porque, dijo, reconocemos y respetamos su derecho a la libre manifestación. Pero no puede haber una cerrazón absoluta si existe una franca disposición para establecer una ruta que permita la atención y resolución de sus demandas.

Agregó que resulta una gran paradoja que en nombre de la libertad de palabra se mantenga obstaculizada la operación del Canal Once, voz y patrimonio de la comunidad politécnica y un garante indiscutible de la libertad de expresión y de la vida democrática en nuestro país.

El secretario informó al Consejo que “la Presidenta de la República propuso algo que no se había hecho en la historia del Instituto: consultar a la comunidad para la designación de la próxima dirección general, para que sean las y los estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores quienes ayuden a definir el perfil de quien habrá de conducir al Politécnico”.

Delgado Carrillo señaló que democratizar al IPN significa escuchar a las bases, construir con las bases, dejar que la institución se mire en su propio espejo y se reconozca. “Un acuerdo verdadero se levanta oyendo a toda la comunidad, también ahí donde piensa distinto, porque las diferencias bien conducidas son la materia prima de las grandes decisiones”.

El titular de la SEP consideró que una institución se fortalece cuando quienes la habitan participan, opinan, deciden y responden por lo que deciden. Así, los convocó a crear una comunidad politécnica viva, participativa, dueña de su rumbo.

“El Gobierno de México estará a su lado, caminando junto a ustedes y no por encima de ustedes. Hace casi noventa años, Lázaro Cárdenas imaginó un Politécnico que sirviera a la patria con su ciencia y su técnica. Esa patria sigue necesitando de ustedes, hoy quizá más que nunca. No la vamos a defraudar, y no los vamos a defraudar”, concluyó.

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