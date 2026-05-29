Sheinbaum defiende la educación pública durante entrega de becas Rita Cetina en Lerma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en el municipio de Lerma, Estado de México, donde destacó la importancia de la educación pública, los programas sociales y el papel de las mujeres en la transformación del país.

Durante su mensaje ante estudiantes, madres y padres de familia, la mandataria aseguró que actualmente 32 millones de familias mexicanas reciben algún apoyo social gracias a los programas del bienestar impulsados por el gobierno federal.

“¿Existía esto antes? ¿A poco subimos los impuestos? Entonces, ¿de dónde hay dinero? Pues de administrar los recursos del pueblo de manera honesta. Antes se iba en la corrupción y ahora se le regresa al pueblo de México en programas del bienestar”, afirmó.

Beca Rita Cetina. Lerma, Estado de México https://t.co/V78Cadnxgx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

Sheinbaum señaló que la educación es una prioridad para su administración y aseguró que las escuelas públicas cuentan con los mejores docentes del país.

“Durante muchos años nos dijeron que la educación particular era mejor, que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Pues es falso, no es cierto. La mejor escuela es la escuela pública, porque tenemos a las mejores maestras y maestros de México en el magisterio nacional”, expresó.

La presidenta pidió a las y los estudiantes aprovechar los apoyos otorgados mediante las becas y corresponder con buen desempeño escolar.

“¿Qué les pedimos a cambio de la beca, de útiles y uniformes? Que sean buenos estudiantes”, comentó mientras dialogaba con las niñas y niños presentes sobre las materias que más disfrutan en la escuela.

En un mensaje dirigido especialmente a las menores de edad, la titular del Ejecutivo federal llamó a las niñas a perseguir sus sueños y romper estereotipos de género.

“Cuando yo era niña nos decían: tú no puedes ser ingeniera porque eso es para hombres; tú no puedes ser bombero porque eso es para hombres. No, las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, enfatizó.

Asimismo, destacó la relevancia de fomentar el amor por México y el conocimiento de la historia nacional.

“Ser mexicana y mexicano es un privilegio. México tiene una historia como ningún otro país del mundo. Hay que sentirse muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos”, dijo.

Al finalizar su participación, la mandataria bromeo con los niños, y los invito a decir al unísono “six seven”, pero les solicitó que lo hicieran en español, a lo que los estudiantes respondieron: ”seis siete”, la mandataria concluyó diciendo: “los quiero mucho.”

En el evento también participó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien agradeció la visita de la presidenta y reconoció el respaldo del gobierno federal a las familias mexiquenses.

“Día con día nos demuestra ese gran compromiso y ese gran cariño que tiene por todos nuestros mexiquenses y mexicanos”, expresó la mandataria estatal.

¡Bienvenida al #EdoMex, Presidenta @Claudiashein!

Este viernes tenemos el privilegio de recibir en el Estado de México a nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien en #Lerma inició su gira de trabajo, haciendo entrega de tarjetas de la Beca… pic.twitter.com/cewI6gNTTk — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 29, 2026

Delfina Gómez informó que a nivel estatal serán entregadas 619 mil 95 becas, mientras que en el municipio de Lerma se beneficiará a mil 498 estudiantes. En la primaria “Emiliano Zapata”, sede del evento, se entregaron tarjetas a 271 alumnos.

Al acto también asistieron Leticia Ramírez Amaya y Julio César León Trujillo, además de autoridades educativas, docentes y padres de familia.

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MSL