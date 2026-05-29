López Rabadán celebra freno a reforma electoral y pide evitar intervención del crimen organizado en elecciones

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró positivo que no se aprobara una legislación “a modo” que, afirmó, podría haber derivado en la cancelación de derechos políticos y electorales.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, la legisladora señaló que la discusión sobre el marco legal relacionado con la intervención extranjera en procesos electorales deberá retomarse en otro momento y con mejores condiciones para perfeccionar la norma.

“Me parece que será una gran oportunidad para perfeccionar la ley, porque no solamente se trata de preocuparte por la injerencia extranjera, sino evidentemente de detener al crimen organizado para que no esté en una boleta un delincuente o alguien que forme parte de algún cártel; es sin lugar a dudas materialmente necesario”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS: En menos de 24 horas Reforma judicial alcanza mayoría constitucional tras respaldo de 17 estados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el 26 de mayo de 2026. ı Foto: Cámara de Diputados

La diputada federal indicó que el andamiaje legal sobre lo que algunos sectores denominan “intervención extranjera” y otros consideran una “cancelación de derechos”, podrá discutirse posteriormente, una vez que exista mayor consenso político.

Asimismo, confirmó que la reciente reforma constitucional en la materia no podría aplicarse para el proceso electoral de 2027.

López Rabadán subrayó la necesidad de construir mecanismos legales que impidan la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y en los procesos democráticos del país.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre los incidentes registrados durante la sesión extraordinaria en San Lázaro, donde diputados intercambiaron insultos y acusaciones, la presidenta de la Mesa Directiva lamentó el deterioro del debate político y llamó a las y los legisladores a conducirse con responsabilidad.

“Yo lamento muchísimo las escenas en donde la política se acaba y empieza el vituperio, empiezan las malas palabras, empiezan las terribles escenas”, expresó.

Senado avala posponer la judicial al 28 ı Foto: Cuartoscuro

La legisladora panista recordó que quienes integran el Congreso son servidores públicos y deben actuar con ética y honorabilidad.

“Hay que recordarles a todos mis compañeras y compañeros que somos servidores públicos y que eso significa servir al público representando a millones de personas de manera honorable y ética”, agregó.

Finalmente, señaló que cada legisladora y legislador debe asumir la responsabilidad de sus actos y declaraciones, siempre privilegiando el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática del país.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL



