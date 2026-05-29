Sheinbaum entrega apoyos del plan ‘El Maíz es la Raíz’ y promete llegar a un millón de productores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Jocotitlán, Estado de México, la entrega de kits del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”, donde además de anunciar acciones para fortalecer la producción, conservación y comercialización del maíz criollo, lanzó críticas a la oposición, a la que acusó de buscar alianzas con gobiernos extranjeros para recuperar privilegios políticos.

Durante su discurso, la mandataria sostuvo que sectores conservadores pretenden regresar al poder mediante campañas mediáticas y apoyos externos, situación que comparó con episodios históricos del siglo XIX.

“Los opositores ven cualquier oportunidad para regresar. Hacen campañas mediáticas, se alían con gobiernos extranjeros, como lo hicieron los conservadores del siglo XIX”, afirmó.

Plan Nacional de Maíz Nativo. Jocotitlán, Estado de México https://t.co/b8pJNM5k7y — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

Sheinbaum recordó que durante la intervención francesa fueron grupos conservadores quienes promovieron la llegada de Maximiliano de Habsburgo para gobernar México.

“Fueron a buscar a un emperador europeo porque decían que no había en México nadie que pudiera gobernar. Imagínense qué antipatriotas”, expresó.

La titular del Ejecutivo aseguró que actualmente existe una ciudadanía más consciente y organizada, resultado —dijo— de la “revolución de las conciencias” iniciada en 2018.

“El pueblo ya está muy consciente. Ahora hay mucha conciencia. El gobierno no puede divorciarse jamás del pueblo y el pueblo tiene que ser parte del gobierno. Esa es la verdadera democracia”, señaló.

En el acto, Sheinbaum destacó la importancia histórica y cultural del maíz nativo como elemento fundamental de la identidad mexicana.

“El maíz nativo es México. No importa si nuestro origen es indígena, afrodescendiente o de cualquier otra procedencia; todas y todos somos mexicanos y debemos sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios”, afirmó.

La presidenta recordó que el maíz fue domesticado hace aproximadamente ocho mil años en territorio mesoamericano y calificó su desarrollo, junto con la nixtamalización y la tortilla, como una de las mayores contribuciones de México al mundo.

Asimismo, explicó que el programa “El Maíz es la Raíz” busca apoyar especialmente a los pequeños productores que continúan sembrando maíces nativos, preservando la biodiversidad y las variedades originarias del país.

“Tenemos que cuidar las razas del maíz. Si no cuidamos el maíz nativo vamos a acabar dependiendo de empresas que producen semillas y dejaríamos de proteger nuestro origen”, advirtió.

La mandataria detalló que el programa contempla la organización de comunidades milperas, asistencia técnica especializada, mejoramiento de suelos, apoyos productivos y proyectos para generar valor agregado mediante la elaboración de tortillas, tostadas y otros derivados.

Indicó que actualmente participan cerca de 200 mil productores y productoras, con la meta de alcanzar un millón de beneficiarios para 2028.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad alberga 14 de las 59 razas de maíz reconocidas a nivel nacional, lo que convierte al estado en un importante reservorio de diversidad genética.

La mandataria estatal celebró el arranque del programa “Comaleras para el Bienestar”, destinado a fortalecer la producción tradicional de tortillas elaboradas a mano.

“Este programa es un reconocimiento a las mujeres que con sus manos y saberes transforman el maíz y mantienen viva una de las tradiciones alimentarias más emblemáticas de nuestro país”, expresó.

Durante el evento, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que el programa opera actualmente en ocho estados del país y ha permitido identificar y acompañar a productores de 42 de las 59 razas nativas de maíz existentes en México.

A su vez, el coordinador nacional del programa, Flavio Aragón Cuevas, detalló que hasta mayo se había brindado acompañamiento técnico a 199 mil 506 productores, quienes integrarán casi cuatro mil comunidades milperas distribuidas en 550 municipios.

Como parte del lanzamiento, la presidenta entregó de manera simbólica los primeros kits del programa “Comaleras del Bienestar” a las beneficiarias Guillermina Angélica Vargas y Mónica Ramírez, quienes participarán en las acciones para fortalecer la transformación y comercialización del maíz nativo.

Durante el acto también estuvieron presentes la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, funcionarios federales, productores agrícolas y representantes de organizaciones campesinas.

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MSL