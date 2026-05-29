Reforma judicial alcanza mayoría constitucional tras respaldo de 17 estados

Diecisiete legislaturas estatales aprobaron este viernes la reforma al Poder Judicial que mueve la elección de juzgadores a 2028 con nuevas reglas, mientras 18 congresos respaldaron la reforma que introduce la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, con lo que ambas modificaciones constitucionales alcanzaron la mayoría calificada requerida por el artículo 135 de la Constitución para su entrada en vigor.

La senadora de Morena Imelda Castro fue quien lo dio a conocer: “¡Se alcanzó la mayoría constitucional!”, escribió la legisladora al difundir el avance del proceso de ratificación.

Castro indicó que el próximo lunes se realizará la declaratoria de constitucionalidad en el Congreso de la Unión.

Imelda Castro Castro ı Foto: Cuartoscuro

Ambos decretos fueron aprobados en la Cámara de Diputados y el Senado, para posteriormente ser enviados las primeras horas de este viernes a los congresos locales para su ratificación, conforme al procedimiento de reforma constitucional.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, entre los congresos que avalaron la reforma judicial figuran los del Estado de México (55 votos a favor, 19 en contra), la Ciudad de México (44-18), Veracruz (37-9), Oaxaca (31-1) y Sinaloa (32-6), entre otros.

En el caso de la causal de nulidad por intervención extranjera, la lista sumó a Guerrero, Quintana Roo y otros estados que no figuraban en la primera reforma, alcanzando 18 votos aprobatorios.

La reforma judicial modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial, con el objetivo de establecer “reglas más claras y eficientes” para la elección de juzgadores en 2028, según señaló Castro.

La segunda reforma adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 constitucional para introducir la intervención extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones.

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MSL