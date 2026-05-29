Canciller Roberto Velasco renueva áreas estratégicas de la SRE

El canciller Roberto Velasco Álvarez reacomodó la estructura interna de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con 18 nuevos nombramientos en cargos de alto nivel, entre ellos cuatro jefaturas de unidad y 14 direcciones generales.

La reestructura interna busca reforzar la coordinación entre áreas sustantivas, la política exterior y la protección de connacionales en el extranjero, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por la dependencia.

Ana Valeria Nápoles Arenas quedó al frente de la Unidad de Administración y Finanzas. Dentro de la SRE ha ocupado la Dirección General de Asistencia Legal y Administrativa, además de cargos vinculados con estrategia para América del Norte, comunidades indígenas y personas afromexicanas en el exterior.

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COMUNICADO. "Anuncia SRE nombramientos de jefes de unidad y directores generales".https://t.co/ejSfc1jHd5 pic.twitter.com/fYONHCNfEY — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 29, 2026

Por su parte, Efraín Guadarrama Pérez asumió la Jefatura de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional en las Oficinas del Canciller. Durante más de cinco años encabezó el área de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, desde donde coordinó la participación de México ante la CELAC, la Alianza del Pacífico y la Conferencia Iberoamericana.

Daniela Zapata Zalce ocupará la Jefatura de Unidad de Imagen y Posicionamiento Internacional, después de dirigir Comunicación Social de la Cancillería. Su experiencia se concentra en comunicación dentro de la administración pública federal.

La Jefatura de Unidad de Diplomacia Económica pasó a manos de Farid Hannan Goyri, quien ya había dirigido esa área en la SRE y participó en labores de análisis estratégico para impulsar la promoción del país mediante las representaciones mexicanas en el exterior.

A estos nombramientos se suman los cambios en catorce direcciones generales, que tendrán nuevos mandos bajo perspectiva de paridad de género. Además, siete de estas personas pertenecen al Servicio Exterior Mexicano (SEM), cuatro de ellas son mujeres y tres son hombres.

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MSL











