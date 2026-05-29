Avanza reforma que anula elección si hay injerencia extranjera; la enfilan al 2030

Después de 33 horas continuas de trabajo legislativo, la Cámara de Diputados concluyó el periodo extraordinario de sesiones en el que se aprobaron tres instrumentos jurídicos considerados clave por la mayoría parlamentaria: dos reformas de carácter constitucional y una modificación reglamentaria en materia electoral.

Durante la extensa jornada, las y los diputados avalaron reformas relacionadas con la elección del Poder Judicial, la creación de mecanismos de verificación de candidaturas y disposiciones sobre intervención extranjera en procesos electorales nacionales.

Entre los cambios aprobados se encuentra la reforma constitucional vinculada con el Poder Judicial, que modifica aspectos relacionados con los procesos de elección y permanencia de jueces y magistrados, además de ajustes sobre los plazos para la renovación de cargos judiciales.

El Dato: Medios como The New York Times señalan que la iniciativa de ley parece ir dirigida contra Washington, después de meses de quejas de que ese gobierno amenaza la soberanía.

La segunda reforma constitucional aprobada en la Cámara baja incorpora disposiciones relacionadas con la intervención extranjera en elecciones nacionales y contempla la posibilidad de nulidad de comicios en casos donde se acrediten conductas de intromisión de gobiernos o entidades de otros países; sin embargo, la legislación secundaria que reglamentaría la aplicación concreta de dichas sanciones fue retirada del orden del día para ampliar el diálogo entre fuerzas políticas, por lo que las disposiciones específicas no entrarían en vigor para el proceso electoral de 2027.

En espera de estas reglamentaciones, que podrán hacerse en el próximo periodo ordinario de sesiones —entre septiembre y octubre próximos— la ley sobre injerencia extranjera en comicios no podrá aplicar hasta las elecciones de 2030, en las que México renovará su Presidencia.

Asimismo, el pleno aprobó la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, mecanismo que permitirá establecer coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular.

La nueva comisión estará integrada por consejerías del INE y tendrá como objetivo fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la selección de candidaturas.

El Tip: Durante la discusión, el diputado Ricardo Monreal rechazó que la reforma que propuso busque limitar la libertad de expresión o censurar publicaciones extranjeras.

En primer orden, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con cambios, el dictamen que reforma la Constitución para aplazar la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028. El documento precisa que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

En lo particular, fue ratificado con la mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, con los cambios aceptados por el pleno, a efecto de que magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral que estén en funciones puedan ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028, sobre las secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y duración en el cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito.

Durante la jornada y en sentido inverso a la exigencia presidencial de no reelección, la bancada de Morena propuso una reserva de último minuto, la madrugada del jueves, para que magistrados en funciones del Tribunal Electoral del Poder Electoral de la Federación (TEPJF) se puedan reelegir hasta el 2034.

LEGISLADORES DE MORENA celebran durante la votación, ayer, en la Cámara de Diputados. ı Foto: Especial

La propuesta de Morena, que tiene el respaldo del PVEM y el PT permitirá a magistrados como Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón mantenerse en sus cargos durante 17 años de manera interrumpida.

En otro momento y con 316 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, el pleno aprobó en lo general el dictamen a la iniciativa presidencial que crea el marco regulatorio para la integración y funcionamiento de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que deberá estar instalada antes del inicio del proceso electoral de 2027.

El objetivo de la comisión es recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.

El documento, que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, menciona que dicha información podrá ser total o parcial, y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.

Mientras que a los partidos políticos corresponderá establecer mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo, en los términos previstos en la ley.

Los partidos políticos, con base en la información que les sea proporcionada por la Comisión de Verificación, determinarán sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.

Ahora el proceso tendrá continuidad en la Cámara alta, donde se dará seguimiento a los trabajos realizados en San Lázaro durante el cierre del periodo extraordinario.

EN ESPERA. Por la tarde, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma relacionada con la nulidad de elecciones por injerencia extranjera no podría aplicarse en el proceso electoral de 2027 si no se aprueba de inmediato la legislación secundaria correspondiente.

El legislador adelantó a la prensa que presentó un punto de acuerdo para posponer la discusión de la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, norma que reglamentaría la reforma constitucional sobre la intervención extrajera, ya aprobada por la Cámara de Diputados.

“Es después de 30 horas muy irracional seguir legislando materias tan importantes”, argumentó Monreal.

El morenista explicó que, aunque Morena y sus aliados cuentan con la mayoría suficiente para aprobar la ley secundaria, decidió abrir un compás de espera para buscar consensos con PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

“Es tan importante esta ley, que requiere del mayor consenso”, sostuvo.

Monreal Ávila insistió en aclarar que la reforma constitucional sobre intervención extranjera ya fue aprobada; sin embargo, mientras no exista una ley reglamentaria que precise sanciones, definiciones y procedimientos, no podrá aplicarse la nulidad electoral prevista en la Constitución.

La ley secundaria, ahondó Monreal, definiría conceptos como “injerencia”, “intervención extranjera”, “prueba plena”, “prueba fehaciente”, así como los criterios sobre medios digitales, tecnología y determinancia electoral.

Más de un día de insultos, golpes y hasta presunta ingesta de alcohol

Por Claudia Arellano

En algún punto de la madrugada, ya nadie sabía exactamente si seguía en una sesión legislativa o dentro de una mezcla entre reality político, ring parlamentario y maratón de resistencia extrema.

Después de 33 horas continuas de discusión, café recalentado, gritos, reservas interminables, reclamos, empujones y discursos cruzados, la Cámara de Diputados cerró una de las sesiones más extensas de la actual Legislatura, en medio de un periodo extraordinario tenso y caótico.

La misión original parecía sencilla en papel: discutir cuatro dictámenes impulsados por Morena y sus aliados relacionados con la reforma judicial, la integridad de candidaturas y la intervención extranjera en elecciones mexicanas.

El Dato: La minuta de la reforma judicial aprobada en la Cámara de Diputados llegó al Senado apenas 8 minutos después de que se registrara la votación final a las 12:26 del jueves 28 de mayo.

Desde las primeras horas del miércoles, los pasillos del recinto comenzaron a llenarse de asesores cargando cajas de comida, diputados buscando rincones para dormir algunos minutos y personal legislativo intentando mantener la compostura mientras el reloj avanzaba.

Conforme pasaban las horas, crecía el mal humor. La tensión política terminó de explotar durante la discusión sobre nulidad electoral e injerencia extranjera, cuando Morena y oposición cruzaron acusaciones de narcopolítica, corrupción y complicidad criminal.

Todo subió de tono cuando legisladores de Acción Nacional defendieron a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante señalamientos lanzados desde la bancada oficialista. La respuesta de Morena llegó con ironía, sarcasmo y hasta dinámica de feria popular.

Desde tribuna, la diputada morenista Rosa Guadalupe Ortega transformó el pleno en una improvisada “lotería política”.

“¡El ladrón!: Alejandro Moreno. ¡La vendepatrias! Maru Campos. ¡El borracho!: Felipe Calderón. ¡Viva la Cuarta Transformación!”, gritó mientras legisladores guindas aplaudían. Este gesto, sin embargo, no cayó nada bien en la oposición.

Los reclamos comenzaron a subir de volumen y el salón de sesiones se convirtió por momentos en una competencia para ver quién gritaba más fuerte.

Después vino Leonel Godoy (Morena), quien tomó la tribuna del recinto para responder a las acusaciones de vínculos criminales contra integrantes de la Cuarta Transformación (4T).

Con tono pausado, Godoy aseguró que las acusaciones lanzadas por Morena sí están sustentadas judicialmente. “Los que nosotros hemos mencionado que tienen relación con el crimen organizado es porque están sujetos a proceso, están sentenciados o están condenados”, lanzó.

Y entonces soltó una de las frases que más ruido generó en el pleno: “El único funcionario mexicano sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico fue Genaro García Luna”.

Mientras Morena golpeaba políticamente al sexenio calderonista, por la mañana de este jueves, diputados priistas desplegaron enormes mantas desde las galeras del recinto con fotografías de Andrés Manuel López Obrador y figuras de Morena acompañadas por frases como “Narcos del Bienestar” y “El Cártel de Morena”. Junto con las lonas aparecieron altavoces y sirenas.

El diputado Zenyazen Escobar, tras retar a un priista que lo llamó “trepador”. ı Foto: Cuartoscuro y Captura de video

Ya entrada la tarde, ayer, cuando el cansancio y los ánimos estaban desbordados, el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó una frase que terminó por encender la mecha. “¡Pinche stripper, trepador!”, gritó contra el morenista veracruzano Zenyazen Escobar.

La referencia iba dirigida a una vieja fotografía que años atrás circuló en redes sociales donde presuntamente Escobar aparecía promocionando espectáculos privados bajo el nombre de “Tarzán Boy”.

Sin embargo, este no fue el motivo central por el que inició la confrontación entre los legisladores, ya que el del tricolor señaló que el morenista estaba en la sesión con unos tragos encima.

La reacción fue inmediata. Zenyazen Escobar se levantó de su curul, se quitó el sombrero y como en el viejo oeste, caminó hacia el priista en posición de pelea, el griterío se hizo presente y el lugar se convirtió en romería, diputados de ambos bandos se empujaban mientras otros intentaban separarlos.

Desde la mesa directiva, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, intentaba recuperar el control: “¡Compórtense! ¡No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores!”, reclamó mientras golpeaba la mesa.

Tras el altercado, diputados del PRI y PAN incluso pidieron que se practicara un antidoping a Zenyazen Escobar, al insinuar que su reacción podía estar relacionada con la ingesta de alcohol u otras sustancias ilícitas.

Así, entre desvelos, insultos, acusaciones y el fantasma de la narcopolítica, San Lázaro cerró una de las sesiones más desgastantes. Y aunque Morena logró sacar adelante la mayoría de sus reformas, lo que quedará en la memoria política no serán necesariamente las votaciones.

Senado avala posponer la judicial al 28

| Por Tania Gómez |

El Senado de la República aprobó en lo general con 87 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 40 en contra del PAN, PRI y MC, y cero abstenciones, la reforma constitucional en materia judicial que posterga la siguiente elección de jueces y magistrados del año 2027 al primer domingo de junio de 2028, simplifica boletas y crea una Comisión Coordinadora de Comités de Evaluación, en medio de un debate cargado donde la oposición acusó al oficialismo de enmendar su propia reforma sin reconocer su fracaso.

Tras la dispensa del requisito reglamentario de publicación del dictamen con 24 horas de anticipación, el senador Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la iniciativa como un acto de madurez.

“Esta reforma no cancela la reforma judicial, la fortalece, la enriquece; no desconoce el avance democrático alcanzado, lo ordena, lo precisa y lo consolida”, afirmó desde tribuna.

17 congresos estatales deben aprobar la enmienda

Del lado del PRI, el senador Rolando Zapata Bello advirtió: “Si una reforma presentada como histórica en 2024 necesita ser remendada con tanta rapidez, lo que quedó demostrado es que el modelo original fracasó”.

El senador panista Marko Cortés acusó al oficialismo de buscar “jueces de consigna” para proteger a funcionarios y gobernadores vinculados al crimen organizado, y calificó la reforma original de 2024 de “ilegítima” por lo que describió como presiones y coacciones a senadores para alcanzar la mayoría calificada.

El emecista Clemente Castañeda calificó el dictamen como “un parche” y una “reforma de la hipocresía”, al señalar que el oficialismo intenta contener los efectos internacionales de sus propias decisiones mientras simultáneamente impulsa otra reforma para sancionar supuestas presiones extranjeras en procesos electorales.

Hasta el cierre de esta edición, la sesión en el recinto senatorial continuaba para sacar adelante reservas de 17 senadores, entre ellas lo referente a extender seis años más el cargo de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También la reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad electoral cuando medie intervención extranjera. Asimismo, la creación de una comisión encargada de verificar candidaturas, conformada por cinco consejeros del INE.

Ve riesgo de injerencia extranjera en elecciones

Por Tania Gómez

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que sí existe un riesgo real de intervención extranjera en las elecciones mexicanas, por lo que defendió la reforma que permitiría anular comicios cuando se demuestre injerencia externa, que se discute en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, al tiempo que rechazó las críticas de la oposición que acusan un intento de favorecer políticamente a Morena.

Cuestionada directamente en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre si considera que existe un riesgo real, Sheinbaum respondió de manera categórica: “Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”.

El Dato: La semana pasada, la Presidenta descartó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, intente intervenir en las elecciones intermedias de 2027 en México.

La mandataria aseguró que “esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que México decidimos los mexicanos”, y sostuvo que todas las fuerzas políticas deberían coincidir en impedir cualquier influencia extranjera en los procesos electorales del país

Frente a las críticas de la oposición, la Presidenta negó que la reforma constitucional tenga como propósito garantizar la permanencia de Morena en el poder.

“No hay nada más falso que eso. Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, sostuvo.

Incluso, la Presidenta lanzó un cuestionamiento a quienes rechazan la propuesta: “¿Quién vota en contra de esta propuesta? Nos parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”.

Insistió en que el objetivo será establecer reglas claras para acreditar una posible intervención externa y evitar interpretaciones subjetivas.

“El asunto es cómo demuestras que, en efecto, hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara”, explicó.

Añadió que, tras la aprobación constitucional, corresponderá elaborar la legislación secundaria para definir los criterios específicos: “Tiene que especificarse qué quiere decir eso, cómo se revisaría si realmente hubo una intervención extranjera o no”.

Asimismo, recordó que en el pasado se evidenció que el gobierno de Estados Unidos financió a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que encabeza María Amparo Casar.

“Ha habido financiamientos desde fuera; se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción —o por la corrupción— que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada que, de una u otra forma, apoyaban a un candidato o a una candidata”, refirió.

CORRESPONSABILIDAD. La Presidenta también rechazó los discursos que promueven una posible intervención extranjera en México bajo el argumento de la violencia y el narcotráfico, y sostuvo que el combate a la delincuencia organizada debe asumirse “de los dos lados” de la frontera con Estados Unidos, al advertir que “no todo ocurre en México”.

En torno a las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respecto a que “van a la guerra contra los cárteles”, acusó que existe una narrativa que busca responsabilizar únicamente al país de la crisis de seguridad y del tráfico de drogas.

“La declaración del secretario de guerra de EU hay que leerla bien”, afirmó, al señalar que la relación bilateral con Washington “está basada en un entendimiento que funciona todos los días”.

No obstante, Sheinbaum Pardo dejó en claro que su Gobierno mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

“Frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, pues eso no lo podemos permitir. México es un país independiente, libre y soberano. No somos colonia de nadie. No somos protectorado de nadie”, agregó.

La mandataria federal insistió en que la estrategia de seguridad debe entenderse como una responsabilidad compartida entre ambos países.

“Para disminuir la violencia aquí y para evitar que entre droga a los Estados Unidos, pues hay que trabajar de los dos lados. No solo en México”, expresó.

La Presidenta criticó la visión que, dijo, pretende colocar todos los problemas del narcotráfico únicamente del lado mexicano. En ese contexto, defendió los resultados de su administración en materia de seguridad y destacó la reducción de homicidios reportada recientemente.

“No todo ocurre en México. Esta idea de que todo lo malo está aquí, de que aquí hay delincuencia organizada y que todos los problemas están aquí. Tenemos una estrategia de construcción de la paz y de seguridad en el país que va dando resultados”, afirmó, luego de cuestionar a quienes minimizan la disminución de 49 por ciento en homicidios.

Sheinbaum también subrayó que Estados Unidos debe asumir su parte en la crisis del fentanilo y el tráfico de armas. Señaló que el consumo de opioides en ese país “no fue provocado por el tráfico de drogas, sino por el consumo excesivo de un medicamento que tenía opioides”, lo que generó una fuerte dependencia entre la población estadounidense.

Asimismo, la mandataria recordó que las armas que fortalecen a los grupos criminales en México provienen del vecino país del norte.

“Ellos tienen que ayudarnos también a que disminuya el tráfico de armas. ¿Quién vende la droga allá? ¿A dónde va el dinero de la venta de droga allá? Entonces es un problema de los dos lados”, dijo.