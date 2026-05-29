Maestro de secundaria admite tener relación con una alumna; ‘tomamos la decisión de ser novios’

Un profesor de una escuela secundaria en Ecatepec, Estado de México, se encuentra bajo escrutinio, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente reconoció mantener una relación sentimental con una estudiante del plantel.

El caso se volvió viral y provocó reacciones entre padres de familia y miembros de la comunidad educativa, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos.

De acuerdo la grabación difundida, el docente admite la existencia de una relación y afirma que ambos habían decidido ser pareja. La conversación habría ocurrido durante un intercambio con familiares de la estudiante.

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La difusión del audio generó preocupación entre padres de familia, quienes pidieron que las autoridades educativas y ministeriales revisen el caso y determinen si existen responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.

“Su hija (de 14 años) y yo (maestro de 50 años) tomamos la decisión de ser novios.

¡Un juez lo deja en libertad! ¡EN LIBERTAD PTM! pic.twitter.com/QF18kPecjo — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 28, 2026

¿Qué se sabe del caso?

La información disponible señala que el profesor laboraba en una secundaria de Ecatepec. Es identificado al momento únicamente como Víctor “N”, por el momento, las autoridades no han difundido públicamente mayores detalles sobre su identidad.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer una resolución definitiva sobre el caso. Sin embargo, el tema ha permanecido en la conversación pública, debido a las implicaciones que podría tener dentro del ámbito escolar.

Continúan las investigaciones

Por su parte, las autoridades correspondientes mantienen las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones procedentes. Mientras tanto, padres de familia han solicitado que se garantice la seguridad de los estudiantes y que exista transparencia sobre el avance de las investigaciones.

El caso también ha reabierto la discusión sobre los protocolos de protección dentro de las escuelas y la responsabilidad de los docentes en su relación con los alumnos.

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MSL