Apuñalamiento en secundaria de Washington deja 6 heridos; sospechosa, una estudiante | VIDEO

Un estudiante observa a agentes de la Policía de Tacoma luego de que varias personas resultaron heridas en un apuñalamiento masivo en la Escuela Secundaria Foss, en Tacoma, Washington.

Un apuñalamiento registrado este jueves en la escuela secundaria Foss, en Tacoma, Washington, dejó seis personas heridas, entre ellas cuatro estudiantes en estado crítico, así como un guardia de seguridad y la presunta agresora, quien también resultó lesionada y fue puesta bajo custodia policial.

De acuerdo con agencias internacionales, la sospechosa, una estudiante del plantel, enfrenta cinco cargos de agresión en primer grado tras un altercado que escaló a violencia dentro del campus.

Autoridades locales indicaron que todos los lesionados presentaron heridas por arma blanca o cortes.

🚨#BREAKING: A mass stabbing attack has occurred at a high school as multiple kids have been stabbed



📌#Tacoma | #Washington



At this time, a large emergency response is underway at Foss High School in Tacoma, Washington, following a reported mass stabbing incident on campus.… pic.twitter.com/s5nxuVh3io — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026

El Departamento de Bomberos de Tacoma informó que cinco personas fueron trasladadas a hospitales, cuatro de ellas inicialmente en condición crítica y una más con lesiones menores.

Una sexta persona, bajo custodia policial, también fue llevada a recibir atención médica. Horas más tarde, autoridades confirmaron que todos se encontraban estables.

Asimismo, la policía señaló que el incidente se originó a partir de una confrontación entre estudiantes, aunque las investigaciones continúan para esclarecer la secuencia de los hechos.

La portavoz policial Shelbie Boyd indicó que el plantel fue asegurado tras el ataque y permanece bajo indagatoria.

En respuesta, la escuela activó un confinamiento a la 1:38 de la tarde (local), luego de reportes de una agresión activa. Posteriormente, el distrito escolar confirmó que los estudiantes fueron evacuados de forma segura a las 2:45 de la tarde, una vez que la situación quedó bajo control.

🚨Breaking: At least five people were stabbed at Foss High School in Tacoma, Washington, this afternoon. Four students and one adult security guard were injured and transported to local hospitals. Four of the victims are in serious or critical condition.



A student suspect is in… pic.twitter.com/dbmfB0bP6t — BiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) April 30, 2026

Además, se habilitó un proceso de reunificación para que los padres recogieran a sus hijos en un área designada, mientras se desplegaba un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del plantel.

Las autoridades educativas anunciaron la cancelación de clases y actividades extracurriculares para el viernes. La escuela prevé reanudar actividades el lunes, con servicios de apoyo psicológico disponibles para estudiantes y personal.

Finalmente, el distrito escolar destacó la rápida respuesta del personal y de los servicios de emergencia ante el incidente, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del ataque.

Con información de Associated Press.

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