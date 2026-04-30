‘Piano Casa’ o ‘Plan Casa’

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, presenta plan de vivienda similar al de Sheinbaum en México

Giorgia Meloni presentó plan para acercar la vivienda a población vulnerable; destacan similitudes con programa Vivienda para el Bienestar de Claudia Sheinbaum en México

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (izq.), presenta plan de vivienda similar al de Claudia Sheinbaum, presidenta de México (der.).
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia (izq.), presenta plan de vivienda similar al de Claudia Sheinbaum, presidenta de México (der.). Foto: X @GiorgiaMeloni / Captura de video
Por:
Arturo Meléndez

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, presentó un plan para garantizar vivienda a la ciudadanía, el cual llamó la atención por su similitud con el Programa Vivienda para el Bienestar que ha impulsado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su administración.

Así lo informó Meloni a través de una publicación en la red social X, donde anunció la implementación de su Piano Casa o, traducido al español, Plan Casa.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ı Foto: Cortesía

Explicó que consiste en un plan con el cual se destinarán hasta 10 mil millones de euros para lograr que, en los próximos 10 años, estén disponibles más de 100 mil viviendas populares o a precios controlados.

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El programa de Meloni llamó la atención por su similitud con el Programa Vivienda para el Bienestar impulsado en México por Claudia Sheinbaum, por el cual, a la fecha, se han entregado mil 400 viviendas en 15 estados de la República.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de una vivienda como parte de su programa Vivienda para el Bienestar.
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de una vivienda como parte de su programa Vivienda para el Bienestar. ı Foto: Cortesía

Las viviendas mexicanas van destinadas a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, así como aquellos que no cuentan con seguridad social. Lo anterior se asemeja al plan de Meloni, el cual está dirigido a “los sectores más vulnerables” y quienes, pese a trabajar, “no consiguen permitirse una casa”.

¿En qué consiste el Plan Casa de Giorgia Meloni?

Como lo explicó en su publicación en redes sociales, Giorgia Meloni detalló que el objetivo del Plan Casa es darle vivienda a los sectores más vulnerables de la sociedad italiana, a través de acciones como:

  • Intervención de 60 mil viviendas populares que no son utilizables
  • Apertura a las inversiones privadas en la vivienda
  • Construcción de al menos 70% de las viviendas para personas “en dificultades”, con reducción de al menos 30% sobre valores del mercado
  • Todo lo anterior mediante inversión de hasta 10 mil millones de euros

“Es así como queremos dar una respuesta concreta no solo a los sectores más vulnerables, sino también a tantos italianos que trabajan, estudian, pagan impuestos y que hoy, sobre todo en las grandes ciudades, no consiguen permitirse una casa de todas formas”, explicó Meloni en redes sociales.

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