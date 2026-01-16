Vivienda para el Bienestar registro 2026: Cómo será el proceso y cuáles son los requisitos

El programa Vivienda para el Bienestar, operado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se perfila como una de las principales políticas públicas en materia habitacional para 2026.

Mientras avanzan los trabajos de construcción de miles de viviendas en distintas regiones del país, crece la expectativa entre la población por la apertura del registro de beneficiarios, el cual aún no tiene fecha oficial, pero del que ya se conocen lineamientos generales con base en experiencias previas.

De acuerdo con información difundida por autoridades federales, la CONAVI mantiene obras en curso y proyectos habitacionales que permitirán la entrega de viviendas durante 2026 en entidades como Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Querétaro y Yucatán.

¿Cuándo será el registro para Vivienda para el Bienestar 2026?

Hasta el momento, la CONAVI no ha publicado una convocatoria oficial con fechas para el registro 2026. Sin embargo, funcionarios del sector han señalado que el proceso se dará a conocer una vez que las obras alcancen el nivel de avance necesario para iniciar la asignación de viviendas.

¿Cómo será el proceso de registro?

Con base en convocatorias anteriores del programa Vivienda para el Bienestar, el proceso de inscripción ha incluido dos modalidades principales:

Registro en línea , a través de plataformas habilitadas por la CONAVI.

Registro presencial, mediante módulos instalados en municipios donde se desarrollan los proyectos habitacionales.

En ambos casos, el trámite es personal y gratuito, y no requiere intermediarios. Posteriormente, la CONAVI realiza un proceso de revisión y validación de datos, así como visitas de verificación para confirmar que los solicitantes cumplen con los criterios establecidos.

Requisitos que se prevén para 2026

Aunque la convocatoria oficial aún no se publica, se prevé que los requisitos para el registro 2026 sean similares a los de ejercicios anteriores. Entre ellos destacan:

Tener 18 años o más.

No contar con vivienda propia.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste u otro sistema de crédito para vivienda.

No haber recibido apoyos previos de CONAVI.

Contar con ingresos familiares dentro del rango establecido por el programa.

La documentación que usualmente se solicita incluye identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y constancia de no propiedad, entre otros.

Se espera que en los próximos meses se publiquen los detalles formales del registro Vivienda para el Bienestar 2026, un proceso clave para la asignación de las viviendas que actualmente se construyen en diversas regiones del país.

MSL