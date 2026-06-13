UnADM abrirá registro el 20 de julio y ofrecerá 20 mil espacios, anuncia Mario Delgado

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) abrirá el próximo 20 de julio el periodo de registro para su Convocatoria de Ingreso 2026, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Con la convocatoria, se ofrecerán 20 mil espacios para personas interesadas en cursar estudios superiores en la institución de educación a distancia, como parte de la meta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de crear 330 mil nuevos lugares en Educación Superior para 2030.

Delgado Carrillo señaló que la Educación Superior a distancia se ha convertido en una herramienta estratégica para ampliar las oportunidades educativas, reducir brechas de acceso y responder a las nuevas necesidades del entorno laboral y tecnológico.

Realizan Primer Encuentro de Personas Egresadas UnADM 2026

Al referirse al Primer Encuentro de Personas Egresadas UnADM 2026, destacó que este ejercicio fortalece los vínculos entre la universidad y su comunidad de egresadas y egresados, al tiempo que consolida una red nacional de colaboración académica, profesional y social que contribuye al desarrollo del país.

Durante la inauguración, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, subrayó que el contexto actual demanda perfiles capaces de adaptarse a los cambios constantes y destacó que la modalidad a distancia ha permitido democratizar el acceso a la educación superior para miles de personas que combinan sus estudios con responsabilidades laborales y familiares.

Por su parte, el consejero universitario de la UnADM, Iván Marín Rodríguez resaltó que este primer encuentro responde a una iniciativa impulsada por la propia comunidad egresada, después de 14 años de trayectoria institucional, 27 generaciones formadas y más de 24 mil personas egresadas, quienes hoy se desempeñan en diversos sectores públicos, privados, educativos y comunitarios.

Durante los conversatorios, las y los participantes coincidieron en que la formación recibida en la UnADM fortaleció competencias fundamentales como la autonomía, la disciplina, la organización del tiempo, el aprendizaje autodidacta y el trabajo colaborativo en entornos digitales, habilidades indispensables frente a los procesos de transformación tecnológica y digitalización que vive México.

Asimismo, se reconoció el papel de las personas egresadas como agentes de cambio en sus comunidades y se reafirmó el compromiso de la universidad con una educación incluyente, flexible y de calidad, orientada a la formación profesional para la vida y al desarrollo social del país.

Actualmente, la UnADM se ha consolidado como la quinta universidad pública con mayor matrícula a nivel nacional, al atender a más de 129 mil estudiantes dentro y fuera del territorio nacional. Como parte de los anuncios realizados durante el encuentro, también se dieron a conocer nuevas acciones para fortalecer el vínculo con las personas egresadas, entre ellas la credencial digital de exalumno, promociones para estudios de posgrado, la estrategia “Retas UnADM” y la creación de un micrositio especializado para su comunidad de egresadas y egresados.

cehr