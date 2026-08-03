Arranca Sheinbaum en Oaxaca obras de nuevo hospital

LA MANDATARIA, ayer, con parte de su equipo de Gobierno en San Lorenzo Cacaotepec.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó el inicio de obra del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, dentro de una estrategia nacional que prevé nueve mil camas durante su sexenio. La mandataria anunció otro nosocomio del IMSS-Bienestar en el mismo complejo y fijó como meta un servicio universal, con atención para cada persona en la institución más cercana.

“Estamos al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo de México”, afirmó. A esa política se sumó el fortalecimiento de centros de primer nivel, la ampliación de unidades médicas y el suministro gratuito de medicamentos.

El Dato: Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, al momento, se ha realizado una inversión de $2 mil 550 millones para más de mil 900 obras en Oaxaca.

La mandataria federal detalló que el proyecto formará parte de una ciudad de la salud llamada Ñuu tata, expresión mixteca que significa “pueblo que cura”. En ese espacio coincidirán unidades del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el esquema destinado a población sin afiliación laboral.

TE RECOMENDAMOS: Han ocurrido 19 fallecimientos Presunta omisión médica tras muerte de 7 paisanos bajo custodia del ICE

Con un avance de 62 por ciento en el inmueble del ISSSTE y una inversión de tres mil 500 millones de pesos, Sheinbaum Pardo anticipó una próxima visita para arrancar el centro correspondiente al IMSS-Bienestar. Durante la ceremonia, encabezó la colocación de la primera piedra del complejo del Seguro Social.

Informó que 24 entidades incorporaron sus servicios estatales al IMSS-Bienestar, sistema que cubre a prácticamente la mitad de los mexicanos. También señaló que dos millones de adultos mayores ya cuentan con registro para obtener la credencial del modelo universal, cuya primera etapa tendrá prioridad en ese sector. El documento, agregó, garantizará gratuidad en consultas, procedimientos y medicinas dentro de las tres instituciones públicas.

La JEFA del Ejecutivo, ayer, durante el inicio de la construcción del centro regional. ı Foto: Especial

La Presidenta contrastó el crecimiento hospitalario del Seguro Social a lo largo de distintos periodos. Expuso que esa dependencia construyó 27 mil camas durante sus primeros 39 años, mientras que en los siguientes 36 añadió únicamente cuatro mil, esto pese al aumento demográfico y la expansión de enfermedades crónicas.

Para Oaxaca, el plan contempla tres hospitales dentro del mismo polo sanitario. Uno corresponde al ISSSTE, otro al IMSS y el tercero IMM-Bienestar, con el propósito de reforzar al hospital Valdivieso de la capital estatal.

De acuerdo con la mandataria, las instalaciones compartirán áreas especializadas para evitar competencia por personal escaso. Como ejemplo mencionó un centro de interpretación de imágenes, donde radiólogos de cualquiera de las dependencias podrán revisar estudios de pacientes afiliados a los distintos regímenes.

Además, reconoció la participación de los ingenieros militares en la infraestructura hospitalaria. Mencionó al general Ramírez, jefe de ese cuerpo, y al teniente coronel Vicente Espinoza Reyes, originario de Oaxaca, quien tendrá a su cargo la construcción del nuevo hospital regional.

Frente a cualquier presión externa, la mandataria aseguró que “nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país” y sostuvo que las decisiones nacionales corresponden a mexicanas y mexicanos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que el Hospital General Regional atenderá a más de un millón de personas con 530 camas, 53 consultorios y 57 especialidades, varias de ellas disponibles por primera vez, entre las que destacan Biología Molecular, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica y Neurocirugía.

Martí Batres, director del ISSSTE, señaló que el Hospital Regional de Alta Especialidad contará con 508 camas, 36 especialidades y equipo médico de alta tecnología, como acelerador lineal, Unidad Radiológica, Unidad de Rayos X, equipo de resonancia magnética de tres teslas, tomógrafo de 128 cortes, entre otros.

“Somos amigos de todo el mundo”, revira a Trump

| Por Elizabeth Hernández |

Durante su gira por Oaxaca, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió al mensaje que su homólogo estadounidense, Donald Trump, difundió contra México y, tras afirmar que “somos amigos de todo el mundo”, fijó el límite de la relación con Washington. Añadió que “la valentía es la defensa de la soberanía nacional”.

La mandataria evitó entrar en una confrontación directa con el presidente de Estados Unidos. Su postura concentró la discusión en el respeto entre ambos países, esto después de que el republicano compartió un artículo que niega la amistad con el Gobierno mexicano y exige mayor dureza contra los cárteles.

Con esas dos frases, Sheinbaum Pardo trazó el contraste frente al mensaje difundido por el mandatario estadounidense. México mantiene una relación abierta con Washington, pero la amistad entre gobiernos no concede margen para la subordinación ni obliga al país a renunciar a su soberanía.

5 meses tiene la publicación del artículo referido

El texto, firmado por el comentarista conservador Bill O’Reilly bajo el título “El problema de México”, acusó a las autoridades nacionales de falta de firmeza frente a las organizaciones criminales. También responsabilizó al país por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y reclamó una participación más amplia de Washington en las acciones de seguridad, incluyendo una posible intervención militar en territorio nacional.

O’Reilly sostuvo que el Gobierno mexicano no actúa con la fuerza necesaria contra el narcotráfico. Su artículo también rechazó que el consumo estadounidense y el flujo de armas desde el norte formen parte central de la crisis compartida.

“Somos amigos de todo el mundo”, revira a Trump ı Foto: Cuartoscuro

Donald Trump no acompañó el enlace con una postura propia, pero su decisión de compartirlo en su cuenta incorporó al debate bilateral un artículo que descalifica la estrategia de seguridad de la mandataria mexicana y reclama una respuesta mexicana alineada con los criterios de Washington.

La Presidenta colocó un límite en el respeto a las decisiones y al territorio mexicano.