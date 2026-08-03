Aplazan el registro de aspirantes de Morena

LA DIRIGENCIA nacional de Morena aplazó el inicio del proceso para seleccionar a las personas que buscarán las 500 coordinaciones distritales del país, por lo que el registro de aspirantes a las eventuales candidaturas a diputaciones federales ya no comenzará este 3 de agosto, como se había previsto.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Elecciones y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, durante la presentación de su primer informe a la militancia, donde informó que las nuevas fechas serán dadas a conocer hacia finales de agosto, cuando también arrancará el registro oficial de las personas interesadas.

Explicó que la reprogramación busca garantizar un proceso interno con condiciones de equidad y privilegiar el método de las encuestas para la definición de los perfiles que encabezarán las Coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, figuras que servirán como base para las futuras postulaciones a diputaciones federales, diputaciones locales y presidencias municipales o alcaldías rumbo a las elecciones de 2027.

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Hernández Mora señaló que Morena revisará los antecedentes de quienes participen en el proceso para descartar perfiles con señalamientos por conductas que afecten a la población o que enfrenten conflictos con la justicia.

Además, precisó que los requisitos para participar en esta convocatoria no necesariamente serán los mismos que se aplicaron en procesos internos anteriores en las entidades, aunque confirmó que el registro se realizará tanto de manera presencial como virtual.

La morenista sostuvo que el objetivo es evitar confrontaciones entre la militancia del partido oficialista durante la definición de candidaturas y mantener un proceso interno ordenado.

Asimismo, hizo un llamado a cerrar filas en las coordinaciones de los 17 estados donde habrá elecciones en 2027, toda vez que pidió a aspirantes que no haya confrontaciones ni guerra sucia, no dispendio, no reparto de dádivas, y les recordó que los procesos internos no son de proselitismo electoral.