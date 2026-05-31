Acuden 130 mil a Monumento a la Revolución para mensaje de Sheinbaum; concluye con saldo blanco

Asistentes al mensaje de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución de la CDMX.

La Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México (Secgob) informó que el evento convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución registró una afluencia de 130 mil personas, y concluyó con saldo blanco.

Este domingo, la mandataria federal dio un mensaje en conmemoración por los dos años de su triunfo electoral, en donde, además, expuso los logros alcanzados en los primeros meses de gobierno.

Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se permitirá ningún tipo de injerencia extranjera. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

El evento tuvo sede en el Monumento a la Revolución, en la zona Centro de la CDMX, pero fue transmitido vía remota en eventos en las principales plazas públicas del país.

En el caso de la Ciudad de México, la Secgob informó que acudieron miles de asistentes, precisamente 130 mil, provenientes de las 16 alcaldías de la capital.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hizo un llamado a defender la soberanía nacional. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“Provenientes de las 16 alcaldías de la capital, miles de personas se dieron cita en este espacio emblemático para acompañar el mensaje de la presidenta, en un ambiente de respeto, entusiasmo y participación ciudadana”, se lee en la tarjeta informativa.

La Secgob destacó que desplegó un amplio dispositivo de seguridad en la zona Centro de la Ciudad para garantizar la seguridad de los asistentes.

Claudia Sheinbaum agradeció la confianza de quienes, hace dos años, votaron por construir el Segundo Piso de la Transformación. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“Como parte de las acciones preventivas y de atención a la ciudadanía, se instalaron cuatro carpas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en las que se contó con personal de LOCATEL y de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México para brindar orientación, atención médica básica y apoyo a las y los asistentes”, se lee en el comunicado.

“Asimismo, se habilitaron dos puntos adicionales con presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, fortaleciendo la capacidad de respuesta y atención ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del evento”, abundó.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que el evento “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución contó con una afluencia de 130 mil personas y… pic.twitter.com/U3ZsXJDM7j — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) May 31, 2026

Mientras que, según informó la Secgob, se registró “saldo blanco” y un “ambiente de respeto y convivencia”.

“La jornada destacó por la participación activa de la ciudadanía y por el ambiente de respeto y convivencia que prevaleció durante todo el evento, reflejando el interés de las y los asistentes por acompañar este ejercicio de rendición de cuentas y el mensaje en defensa de la soberanía nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, concluyó el comunicado.

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