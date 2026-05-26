CNTE levanta bloqueo en Reforma; reunión en Segob termina sin acuerdos

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron levantar el bloqueo que mantenían sobre Paseo de la Reforma, a la altura de “El Caballito”, en la Ciudad de México; sin embargo, emplazaron a las autoridades federales y estatales a responder por escrito a sus demandas dentro de las próximas 24 horas.

Al salir de la Secretaría de Gobernación, representantes de la Sección 22 en Oaxaca acusaron a las autoridades de ofrecer “respuestas poco favorables” tras siete horas de una mesa de trabajo en la que participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

“Hoy no nos comprometimos a firmar ninguna minuta porque es responsabilidad del Estado, tanto del gobierno estatal como del Gobierno Federal, dan las respuestas puntuales”, señaló la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez Martínez.

CNTE descarta más mesas; esperará respuesta por escrito

En entrevista, la maestra informó que, aunque se mantiene una mesa de justicia en el Palacio de Cobián, este miércoles únicamente esperarán la respuesta formal y por escrito de las autoridades a sus demandas pendientes para definir las siguientes acciones del magisterio rumbo al estallamiento de la huelga nacional del 1 de junio.

“Esperaremos que nos lo hagan llegar únicamente, me parece que hoy tuvimos toda ya la tarde para plantear las respuestas que se requieren para este movimiento y por lo tanto ya es también de más seguir en reuniones de este tipo”, sostuvo. “Esperamos que en verdad tengan respuestas, que no sea una mesa más de dilación. A las 10:00 de la mañana se instala la mesa aquí en Segob”, detalló.

Sobre las acciones previstas por la CNTE para este 27 de mayo, Pérez Martínez adelantó que en Oaxaca se realizarán bloqueos carreteros, mientras que en la Ciudad de México la Sección 22 mantendrá su plantón sobre la calle 5 de mayo.

Al anticipar la llegada de más docentes disidentes, informó que este miércoles también se instalará la Asamblea Estatal para "definir la ruta de acción si las respuestas son insatisfactorias, como lo fue hoy, por ejemplo, en esta mesa tripartita”.

▶ #Video | 🚨 Representantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron un ultimátum de 24 horas al Gobierno federal para entregar por escrito las respuestas a sus demandas.



Después de siete horas, los representantes de la CNTE… pic.twitter.com/wbgLzEpgzG — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 27, 2026

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cehr