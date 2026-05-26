¿Cuáles son las nuevas facultades de la GN en carreteras y su alcance?

La entrada en vigor de las reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal amplió las facultades operativas de la Guardia Nacional (GN) en las autopistas y caminos federales de México. Desde este 26 de mayo de 2026, los elementos de la corporación podrán aplicar multas, realizar inspecciones preventivas y coordinar hechos de tránsito en este tipo de vías.

Las modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y forman parte de la estrategia federal para reforzar la vigilancia y seguridad carretera en el país.

¿Qué nuevas facultades tendrá la Guardia Nacional?

Con las reformas, la Guardia Nacional podrá asumir funciones que anteriormente estaban concentradas en autoridades de tránsito federal. Entre las principales atribuciones destacan:

Aplicar infracciones de tránsito en carreteras federales.

Ordenar el retiro de vehículos que representen riesgos.

Realizar inspecciones preventivas.

Practicar pruebas de alcoholemia y toxicología.

Coordinar la circulación vehicular en accidentes o emergencias.

Emitir dictámenes técnicos sobre hechos de tránsito.

Elaborar actas convenio en percances carreteros.

Además, las indicaciones de los agentes tendrán prioridad durante operativos y acciones de control vial en carreteras bajo jurisdicción federal.

TÓMALO EN CUENTA!!!



A partir de hoy entraron en vigor las reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal publicadas en el DOF ayer por la mañana consolidando a la Guardia Nacional como la máxima autoridad dentro de su jurisdicción



_Cabe… pic.twitter.com/CCQ8UKDGXq — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 26, 2026

¿La Guardia Nacional podrá detener conductores?

El nuevo reglamento también contempla que los elementos de la GN podrán poner a disposición del Ministerio Público a personas que incurran en conductas como resistencia o desobediencia a la autoridad durante operativos en carreteras federales.

¿La GN tendrá control total en las carreteras?

Aunque en redes sociales circulan versiones que hablan de un “control absoluto” por parte de la Guardia Nacional, la realidad es que las facultades se limitan a carreteras y puentes de jurisdicción federal.

Esto significa que la GN no sustituye automáticamente a policías estatales o municipales en vialidades locales, salvo que existan convenios de coordinación entre autoridades.

Sostienen que las reformas buscan mejorar la vigilancia, reducir accidentes y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y delitos en caminos federales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL