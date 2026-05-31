CNTE mantiene movilizaciones y paro nacional para este 1 de junio

Integrantes de la CNTE, en un plantón instalado en la avenida Reforma.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó que mantiene firme la convocatoria para activar un paro nacional y una Huelga Nacional el próximo 1 de junio de 2026.

La jornada de protesta incluirá una movilización masiva en las principales avenidas de la Ciudad de México, alimentada por el descontento de diversas secciones ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal.

De acuerdo con la organización de docentes las movilizaciones en la capital del país comenzarán en punto de las 09:00 horas. El contingente magisterial se concentrará en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para iniciar una caminata con rumbo directo hacia el Zócalo capitalino.

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Marcha de la CNTE en CDMX el pasado 25 de mayo. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Movilizaciones persistirán

Este domingo, maestros manifestaron su inconformidad en Oaxaca, donde criticaron la ausencia de soluciones de fondo para el magisterio a casi dos años del inicio de la actual administración federal.

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de dicha sección, argumentó que las movilizaciones sociales persistirán debido al incumplimiento de compromisos clave. La dirigencia subrayó que sus demandas centrales no están enfocadas en afectar a la ciudadanía, sino en evidenciar el rezago que padece el sector educativo.

El pliego petitorio de la CNTE contempla los siguientes puntos estratégicos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007: Exigen transitar de vuelta a un sistema solidario de pensiones

Pensiones dignas: Demandan la jubilación por años de servicio y abolir la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el cálculo del retiro

Mejoras económicas: Solicitan aumentos salariales significativos superiores a los índices oficiales y mayor presupuesto público a la educación

Justicia laboral: Piden optimizar las condiciones de trabajo y revisar las reformas educativas aplicadas en periodos pasados

Los docentes aseguran que el movimiento ha sumado el respaldo de múltiples sectores organizados del país. Con el despliegue del 1 de junio, la CNTE busca presionar a las autoridades para rescatar los derechos laborales que consideran subordinados a intereses financieros.

🔴"Silbatazo inicial, ¡todos a rodar el balón!": así, la CNTE confirmó sus movilizaciones para este 1 de junio tras no alcanzar acuerdos con el Gobierno de México.



Los maestros exigen demandas laborales y de seguridad social.



Adelantaron que mantendrá movilizaciones en varios… pic.twitter.com/aXBWx3lhll — Azucena Uresti (@azucenau) May 31, 2026

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