Gobierno de CSP destaca que con programas del Bienestar se benefician a más de 18.8 millones de personas

La Secretaria del Bienestar dio la información en la Mañanera de CSP.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que los programas sociales del Gobierno de México han beneficiado a más de 18.8 millones de personas en todo el país, con una inversión social acumulada superior a los 663 mil millones de pesos, durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria subrayó que el impacto de los programas va más allá de las cifras presupuestales y de cobertura, ya que representan un cambio sustancial en la vida de millones de mexicanos.

“Los programas de Bienestar van más allá de números y es muy difícil que con simples cifras se pueda entender todo lo que significan para la vida de las personas. Son millones de vidas impactadas y millones de personas que vuelven a ser visibles para el Gobierno de México”, afirmó.

Ramírez Amaya presentó un balance de los principales programas sociales que actualmente opera la administración federal.

El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cuenta con más de 13 millones de derechohabientes y una inversión social de 526 mil millones de pesos, consolidándose como el programa social de mayor alcance en el país.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, creada durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se reportaron 2 millones 735 mil 776 beneficiarias, con una inversión de 56 mil millones de pesos.

Por su parte, el programa de apoyo para Personas con Discapacidad beneficia a 1.8 millones de personas mediante una inversión de 36 mil 266 millones de pesos.

Asimismo, el programa para Madres Trabajadoras atiende a 217 mil beneficiarias con recursos por tres mil millones de pesos, mientras que Sembrando Vida registra 416 mil 860 derechohabientes y una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos.

En conjunto, estos programas suman 18 millones 826 mil 240 derechohabientes y una inversión total de 663 mil 719 millones de pesos.

La titular de Bienestar informó que el pasado 27 de mayo concluyó la dispersión de recursos correspondientes al bimestre mayo-junio para todos los programas sociales federales.

Sin embargo, explicó que durante junio continuará el proceso de incorporación de nuevos beneficiarios, particularmente de personas adultas mayores que cumplieron 65 años y mujeres que alcanzaron los 60 años de edad y realizaron su registro hasta abril.

Detalló que entre el 15 y el 21 de junio se enviarán mensajes de texto a los teléfonos proporcionados por los solicitantes para informarles sobre la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar, con las cuales podrán recibir los apoyos correspondientes al siguiente bimestre.

“Habrá que estar muy atentos al mensaje que les llegue a su teléfono para acudir a recoger su tarjeta”, indicó.

Ramírez Amaya también anunció que las personas que aún no se han inscrito a los programas y que cumplan con los requisitos podrán realizar su registro del 22 al 28 de junio.

Los módulos de atención permanecerán abiertos de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, para facilitar la incorporación de nuevos beneficiarios.

Finalmente, la funcionaria recordó que la Secretaría de Bienestar mantiene disponible la Línea del Bienestar, 800 639 42 64, para atender dudas, orientar a los ciudadanos y dar seguimiento a cualquier situación relacionada con los programas sociales.

“Estamos para servirles. Nos interesa escucharlos y resolver cualquier duda para seguir generando bienestar para toda la población”, concluyó.

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FGR