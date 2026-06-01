Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 1 de junio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Claudia Arellano

Este lunes 1 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar

Si desde el exterior se dictan culpables y se busca presionar es injerencia: CSP

La 4T muestra músculo bajo calor sofocante

TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 1 de junio: Noticias AL MOMENTO de sismos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Mujeres cargan el costo de la violencia armada en México
Asesinadas por disparos, 6 de cada 10

Mujeres cargan el costo de la violencia armada en México


Google Reviews