México entra en nueva etapa demográfica: fecundidad cae a 1.6 hijos por mujer

México atraviesa una de las transformaciones demográficas más importantes de las últimas décadas. El país registra un crecimiento poblacional inferior al 1 por ciento anual y una tasa de fecundidad de 1.6 hijos por mujer, cambios que están modificando la demanda de servicios públicos y obligan a replantear las políticas en materia de educación, salud, vivienda, empleo , cuidados, protección social e infraestructura, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Al encabezar la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Población (Conapo), la titular de Gobernación señaló que la dinámica demográfica del país ha cambiado de manera significativa, con menos nacimientos, una mayor movilidad humana y profundas diferencias territoriales que requieren respuestas diferenciadas por parte de las autoridades.

“Se trata, en suma, de cambios que están modificando la demanda de educación, salud, vivienda , empleo, cuidados, protección social e infraestructura”, expresó durante la reunión realizada en las instalaciones de la dependencia federal.

Rodríguez Velázquez destacó que la política de población constituye una responsabilidad compartida entre las instituciones y un componente estratégico para el desarrollo nacional, por lo que el trabajo del Conapo resulta fundamental para construir respuestas comunes frente a los nuevos desafíos demográficos.

En Sesión Ordinaria del @CONAPO_mx informamos que #México experimenta una transformación profunda en su dinámica y estructura demográfica, por ello se construyó el Programa Nacional de Población 2026-2030, una ruta estratégica que orienta las políticas públicas del país y… pic.twitter.com/jA7N4KjWyI — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 15, 2026

Cae fecundidad y se acelera envejecimiento

Las cifras difundidas por la funcionaria reflejan una tendencia de largo plazo. De acuerdo con datos del propio Conapo, la tasa global de fecundidad en México pasó de 6.72 hijos por mujer en 1970 a 3.35 en 1990 y 2.21 en 2012, hasta ubicarse actualmente en 1.6 hijos por mujer, una reducción que ha transformado la estructura poblacional del país y acelerado el proceso de envejecimiento de la población.

El crecimiento demográfico también se ha desacelerado. Mientras que hace cinco décadas México registraba tasas cercanas al 3 por ciento anual, actualmente el incremento de la población es menor al 1 por ciento, de acuerdo con las proyecciones del Conapo.

Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman esta tendencia.

En 2024 se registraron 1 millón 672 mil 227 nacimientos en el país, mientras que la tasa de nacimientos fue de 47.7 por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años, lo que representó una disminución de 4.5 puntos respecto al año previo .

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr