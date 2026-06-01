Iglesia pide revisar leyes sobre aborto

Ceremonia de nuevos presbíteros en la Basílica, el pasado 28 de mayo

LA PUBLICACIÓN católica Desde la Fe,, de la Arquidiócesis Primada de México, llamó a mantener vigilancia sobre iniciativas legislativas, políticas públicas y resoluciones judiciales que puedan tener efectos sobre la vida humana y la dignidad de las personas, en especial, cuando se involucre a sectores vulnerables.

El editorial señaló que el debate reciente en torno a proyectos discutidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mostró la preocupación de miles de ciudadanos por decisiones públicas relacionadas con la protección de la vida.

“Cuando está en juego la protección de los más vulnerables, la indiferencia no es una opción”, expuso, al fijar su postura sobre la participación social ante temas legislativos, judiciales y de política pública.

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El artículo sostuvo que la defensa de la dignidad humana no corresponde sólo a especialistas, jueces o legisladores, sino también a familias, comunidades, organizaciones sociales y ciudadanos.

En ese sentido, pidió revisar que las leyes e instituciones coloquen a la persona en el centro de sus decisiones.

El texto citó el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual reconoce el derecho de toda persona a la vida, la libertad y la seguridad. Con ello, planteó que cualquier iniciativa con impacto en la protección de la existencia debe analizarse con especial cuidado.

Ante el debate, el argumento se centró en que la discusión no debe reducirse a consignas políticas, religiosas o ideológicas, ya que los avances científicos sobre el inicio del desarrollo humano desde la fecundación, obligan a tratar el tema con profundidad ética, filosófica y jurídica.

El medio reconoció que muchas mujeres enfrentan embarazos en condiciones de pobreza, violencia, abandono, discriminación o falta de respaldo familiar. Por ello, planteó que la respuesta social debe incluir redes de apoyo para madres e hijos.