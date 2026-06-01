Gobernadores guindas arropan a la Presidenta

A distancia, con transmisión simultánea, gobernadores de la Cuarta Transformación arroparon a la Presidenta Claudia Sheinbaum al rendir un mensaje por el segundo año de su triunfo.

En los estados que gobierna Morena, unos 800 mil ciudadanos se reunieron en las principales plazas a escuchar el mensaje de la titular del Ejecutivo. Los 22 gobernadores guindas enviaron un videomensaje para revalidar su respaldo a la mandataria federal y a la soberanía nacional, que se compartió desde el acto oficial en el Monumento a la Revolución.

Además de los gobernadores identificados con la 4T, en estados donde gobierna la oposición, como Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y Jalisco, morenistas salieron a las principales calles para demostrar su apoyo a la mandataria federal.

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El Dato: La mayor concentración de simpatizantes se registró en CDMX, con 130 mil personas; Edomex, 75 mil; Veracruz, 45 mil; Puebla, 30 mil; Tamaulipas, 20 mil, y Oaxaca 18 mil.

En Sinaloa, estado donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, es acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, la mandataria interina, Yeraldine Bonilla, expresó el respaldo a la mandataria federal.

“Lo ha dicho con toda claridad: la soberanía nacional no se negocia ni se regatea, porque emana del pueblo y sólo al pueblo le pertenece. En Sinaloa, con el respaldo del pueblo y el impulso del doctor Rubén Rocha Moya, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme”, señaló.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, resaltó la defensa de la soberanía nacional como uno de los pilares de su administración y reafirmó el respaldo de su entidad al proyecto de transformación que impulsa el Gobierno de México, cuyos resultados han contribuido al bienestar de millones de familias. Además, encabezó una caminata sobre la avenida Independencia rumbo a la Plaza de la Constitución. Al recorrido se sumaron presidentes municipales, diputados locales, así como diversos actores políticos.

Con una participación superior a 12 mil personas, la gobernadora reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México, para consolidar el bienestar, ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer la transformación en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

En Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia destacó que, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno federal, se han logrado consolidar obras clave: rehabilitando carreteras, construyendo viviendas, mejorando escuelas y dignificando la infraestructura de salud.

En Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que, desde hace dos años, las y los yucatecos tomaron la decisión de sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación.

Desde Michoacán, en la Plaza Valladolid, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Sheinbaum Pardo “está dando una lucha impresionante, firme e inteligente”.

En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca subrayó que la Presidenta es una “mujer valiente que defiende con dignidad los intereses superiores de México”.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, agradeció a la mandataria federal por no soltar al estado, pues los programas sociales llegan a las personas que más lo necesitan. La mandataria estatal de Baja California, Marina del Pilar, agradeció a la jefa del Ejecutivo por las obras que llegaron al estado, como por ejemplo el Viaducto Elevado de Tijuana, el cual se ha traducido en mayor movilidad en una de las fronteras más importantes del mundo.

En Chihuahua, estado gobernado por la oposición, se reunieron cerca de 40 mil chihuahuenses en la Plaza de la Mexicanidad para manifestar su respaldo a la Presidenta de la República.