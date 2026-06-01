Respaldan 75 mil mexiquenses el proyecto de la 4T

LA GOBERNADORA del Estado de México, Delfina Gómez, y 75 mil mexiquenses se reunieron en la Plaza Principal de Tlalnepantla entre consignas, porras y alegría, para escuchar y celebrar la rendición de cuentas, y la defensa a la soberanía nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a dos años de seguir el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) que pone al pueblo en el centro de las decisiones, y que ha beneficiado a la entidad.

Dentro de estos logros, la entidad destaca en los rubros de educación, desarrollo económico, campo, salud, seguridad e infraestructura, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum refirió la inauguración del Tren Suburbano Lechería-AIFA en este “2026, el Año de las Obras en Edomex”.

En este sentido, la mandataria mexiquense agradeció la implementación de programas como Pensión Mujeres con Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, y otros que benefician directamente al Edomex.

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8 años tiene el movimiento de la Cuarta Transformación

“Gracias, Presidenta, por todos los programas y apoyos que le ha dado al pueblo mexicano. El apoyo al Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que había sido muy olvidado durante muchos años, y que usted tuvo la gentileza y la visión de observarlo.”

Los resultados muestran, en tiempo de mujeres, la importancia del trabajo coordinado entre la Presidenta Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acorde a los principios de austeridad, transparencia, compromiso y soberanía nacional para tener un Estado de México con justicia, bienestar y prosperidad compartida para todas y todos.

Acompañaron en este acto a la gobernadora Delfina Gómez su gabinete legal y ampliado, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados, así como personas servidoras públicas.