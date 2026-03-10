Ministra María Estela Ríos afirma que nacidos por fecundación in vitro ‘no forman parte de la familia’.

“Salvo quien haya nacido, no sé, mediante, ¿cómo le llaman estos? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González.

Las polémicas declaraciones ocurrieron en un debate en el Pleno de la SCJN sobre que las mujeres víctimas de violencia por razón de género en Chihuahua tienen derecho a ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada.

La integrante de la SCJN voto en contra del proyecto, al considerar que la propuesta “genera estereotipos” y no se otorga la atención especializada hacia las mujeres

TE RECOMENDAMOS: Retrocede en ranking de libertad México cae cinco posiciones en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión 2025

“Puedo reconocer que hay hombres víctimas de violencia, pero la mayor proporción se da en contra de las mujeres”, añadió”, agregó María Estela Ríos en sesión del Pleno.

Declaraciones de María Estela Ríos genera polémica en redes

Los dichos de María Estela Ríos González generaron críticas y debate en las redes sociales, donde se cuestionó la postura de la ministra y su interpretación sobre el concepto de familia.

“Personas nacidas mediante fecundación in vitro NO FORMAN PARTE DE LA FAMILIA”: ministra Ríos González pic.twitter.com/Jmzpd7ru0f — Clips SCJN (@SCJN_Clips) March 10, 2026

Entre las expresiones generadas en las redes sociales destacaron las siguientes:

“La Constitución mexicana no excluye a nadie de la familia por su forma de nacimiento”

“Si tiene un problema con la forma en q se constituyen las familias mexicanas, la invito a leer los arts. 1ero y 4to de la CPEUM”

“Si eso es con los niños fecundados in vitro que provienen de nuestros propios óvulos y espermas ¿qué hay con los pequeños adoptados cuya relación consanguínea no existe?"

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR