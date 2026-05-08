Presidenta pide jugar en un solo bloque en 2027

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los tres partidos que conforman la coalición de la mayoría legislativa, Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que dejen de lado las fracturas y que la contienda electoral se juegue en un mismo bloque de la Cuarta Transformación, en referencia a que ninguna de las fuerzas políticas compitan en solitario, señalaron fuentes internas consultadas por La Razón.

En tanto, a su salida de Palacio Nacional, donde participó en la reunión que sostuvieron este jueves diputados y senadores de las tres fuerzas políticas con la titular del Ejecutivo federal, el senador guinda Gerardo Fernández Noroña, señaló que la mandataria federal también ofreció a los grupos parlamentarios aliados que no intervendrá en el proceso para designar candidaturas rumbo a la elección de 2027.

El Dato: La renuncia de Clouthier se suma a las de Ariadna Montiel y de Citlalli Hernández, para encabezar la presidencia y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“Nos dijo muy claramente: ‘Lo importante no es quien sea candidata o candidato, sino la unidad con el pueblo y la defensa de la soberanía’, y dijo muy claro: ‘No me voy a meter, se van a respetar las encuestas. Será la persona que sea candidata’”, aseguró el legislador a los medios, en referencia a lo dicho por la mandataria.

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Por separado, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, adelantó la estrategia que mantendrán para contender por la gubernatura de Guerrero en la elección de 2027, donde los tres partidos sí irán en alianza.

Los legisladores salieron juntos y ante la prensa, Velasco detalló que en Guerrero sí seguirán el consejo de la presidenta:

“Vamos a ir unidos, Morena, Verde y PT. Juntos hasta la victoria”, expresó el legislador del Verde al salir de la reunión en Palacio Nacional, acompañado del morenista Félix Salgado Macedonio, de quien el coordinador parlamentario aseguró que es “un hombre muy querido por la gente y por el pueblo”.

BUSCA CARGO. Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Tatiana Clouthier renunció a su cargo como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, y que la ahora exfuncionaria llegó a Palacio Nacional a presentar su renuncia.

Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal comentó que Clouthier realizó un buen desempeño al frente del instituto para dar atención a los paisanos.

“Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Hizo un extraordinario trabajo, de mucha vinculación sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no sólo, también con mexicanos en otros países del mundo. Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, dijo.

Recordó que desde hace días pidió a los miembros de su Gobierno que si tienen interés de contender por un cargo en las próximas elecciones, entonces deberán dejar su actual puesto público.

“Yo dije: ‘Bueno, todo aquel que quiera ir a competir a la elección del (20)27 pues tiene que dejar sus cargos’. Entonces ella renuncia”, comentó.