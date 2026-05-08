4T cierra filas en Palacio y va por “defender soberanía en territorio”

LA PRESIDENTA, ayer, con los líderes de los partidos de la 4T y legisladores, en Palacio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invocó a los legisladores de la 4T a refrescar la unidad alrededor de la defensa de la soberanía nacional, frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos.

“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”, escribió la mandataria en sus redes sociales, donde publicó una foto acompañada de diputados y senadores de los tres partidos, que llenaron el Salón de Tesorería de Palaco Nacional.

El Dato: El miércoles, al presentar la fase terrestre de su plan antinarco, el presidente Trump dijo que si en México “no van a hacer la tarea, nosotros la haremos”.

Durante más de una hora, Sheinbaum sostuvo una reunión privada con legisladores de Morena, PT y el PVEM, entre los cuales el gran ausente fue el legislador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos, junto al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras ocho personas, de presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

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En este contexto, la mandataria pidió a los legisladores regresar a sus territorios respectivos para acercarse a la población a explicar la situación que atraviesa el país y la lucha que se ha emprendido para defender la soberanía de México.

“Ella pronunció un discurso muy sentido, un discurso muy histórico, ideológico y políticamente conveniente en este momento respecto de la soberanía, de los principios, de los valores y nos pidió a todos regresar a territorio, explicar lo que está pasando en el país, el alcance de la lucha por mantener nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros principios en materia internacional. Caminar a territorio, en villas, provincias, rancherías para explicarle a la población qué es lo que estamos defendiendo frente al poder conservador y la amenaza constante de injerencia, intervencionismo y de actitudes hostiles contra México”, declaró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal

El zacatecano rechazó que durante la reunión se haya tocado el tema de Sinaloa y sostuvo: “Ella dijo que desde Morelos se registra y se observa que la soberanía dimana esencialmente del pueblo y que ella se va a mantener incólume en la defensa de la soberanía, independencia y los principios que sostiene nuestra Constitución de 1917”. También negó que se hubiera hablado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a México y sus intenciones de intervenir en el país, sino que más bien optó por hablar de la historia nacional y las circunstancias difíciles que México ha sorteado.

Gerardo Fernández Noroña, senador morenista, enfatizó el llamado hecho por la mandataria a la unidad y el recorrido por el país para ahondar en la independencia nacional y también rumbo a una unidad con las y los mexicanos.

El legislador minimizó el alcance de los amagos que Estados Unidos ha hecho sobre más señalamientos contra políticos mexicanos, al decir que “puede hacer las listas que quiera”.

Manuel Velasco, coordinador de la bancada del PVEM en el Senado, afirmó que los tres partidos cerraron filas con la Presidenta, de quien además dijo sentirse “orgulloso”, por los resultados que ha tenido en rubros como la seguridad.

“Fue una muy buena reunión. Como siempre, agradecemos a la Presidenta de México que tenga esta apertura de escuchar a todos los legisladores, de poder tener este diálogo con ella. Cerramos filas con la Presidenta y nos sentimos orgullosos del trabajo que viene realizando en estos 19 meses que ha estado al frente del Gobierno. En todos los temas, ella es una mujer que está avanzando y dando resultados”, declaró.

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, también refrendó el apoyo a la jefa del Ejecutivo Federal ante el entorno internacional que se enfrenta: “Nosotros vamos a defender a la Presidenta, vamos a estar ciertos porque ella va a seguir defendiendo que México es un país libre, independiente y soberano”.

Reginaldo Sandoval, coordinador de diputados del PT, dijo que en la reunión se realizó un balance sobre el trabajo realizado por la LXVI Legislatura, reconociéndose como una de las más productivas por la cantidad de reformas sacadas adelante.

“Nos invitó para agradecernos lo que hemos hecho. Es una Legislatura que ha avanzado en muchas nuevas leyes, reformas constitucionales. Llevamos más de 90 y como 24 reformas constitucionales. Es la Legislatura con más productividad, yo creo, de la historia”, afirmó.

Piden dar seriedad a lucha antinarco

Por Claudia Arellano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar en sus manos el combate al narcotráfico si el Gobierno no lo hace, obliga a nuestro país a tomar con seriedad institucional y priorizar la lucha contra este flagelo.

“No podemos minimizar el problema. Si no resolvemos la crisis de inseguridad tendrá consecuencias en el bolsillo de los mexicanos”, sostuvo la panista al participar en la 11.ª Convención de Industriales de Jalisco, en Puerto Vallarta.

López Rabadán señaló que México no está aislado del mundo y forma parte de un engranaje comercial. La soberanía nacional, manifestó, se materializa al garantizar que los mexicanos puedan salir y regresar a su casa vivos. Que los empresarios puedan hacer negocio y que las empresas se puedan instalar en México.

La presidenta de San Lázaro añadió que México no puede depender del crimen organizado, y señaló que nuestro país debe depender de su trabajo, sus empleadores y su productividad construida siempre en un entorno seguro.

CSP supera los avances de AMLO en seguridad

› Por Elizabeth Hernández

A casi 20 meses de gestión, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó con un volumen de acciones federales muy por encima del arranque del sexenio de su antecesor.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó 49 mil 530 personas detenidas por delitos de alto impacto, 25 mil 700 armas de fuego aseguradas, casi 500 toneladas de droga decomisadas y dos mil 330 narcolaboratorios para la producción de droga sintética desmantelados.

La cifra forma parte de una estrategia que Palacio Nacional ha colocado como respuesta directa a la presión de Estados Unidos por más capturas, extradiciones y golpes contra el fentanilo.

El Dato: El Jardinero obtuvo una suspensión provisional que frena una entrega inmediata a EU, mientras avanza el procedimiento de extradición solicitado por ese país.

La diferencia frente al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador resulta amplia. En los primeros 100 días de la administración pasada hubo 31 detenciones, 26 armas decomisadas y 33 kilos de droga incautada. En el mismo periodo de Sheinbaum, las autoridades alcanzaron siete mil 720 capturas, tres mil armas y 665 mil kilos de narcóticos. El contraste marca un cambio operativo, no sólo de discurso, dentro de la política federal contra organizaciones criminales.

Además del ritmo inicial, el decomiso de armamento también muestra una aceleración. Durante su primer año, la actual administración aseguró 17 mil 283 armas, equivalentes al 33 por ciento de todas las incautadas en el sexenio de López Obrador. Ese gobierno cerró con 51 mil 384 armas decomisadas, un promedio anual de ocho mil 564. Bajo ese parámetro, Sheinbaum Pardo duplicó el ritmo anual heredado.

Las capturas y abatimientos de perfiles de alto impacto marcan uno de los principales cambios operativos del sexenio. En menos de dos años, las fuerzas federales ubicaron a mandos ligados a los cárteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y a células regionales con capacidad logística, financiera o armada.

El golpe de mayor peso fue la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del CJNG, considerado uno de los capos más relevantes del país. A ese caso se sumaron detenciones de alto perfil como El Jardinero, mando clave del mismo grupo; El Chavo Félix, ligado al círculo de El Mayo Zambada; El Max, operador de Los Mayos, y El Flaco, cabecilla de Los Salazar.

Detrás de estos números aparece una relación bilateral marcada por exigencias desiguales. La Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026 con una condición explícita para la cooperación con México.

NUEVA GESTIÓN ı Foto: Especial

El apoyo estadounidense quedará atado a “resultados tangibles”, entre ellos más detenciones, juicios, extradiciones de líderes criminales y cierre de laboratorios de drogas sintéticas.

Por otra parte, las entregas masivas a Estados Unidos abrieron un frente político y jurídico por su carácter acelerado. En tres movimientos realizados entre febrero de 2025 y enero de 2026, México trasladó a 92 personas requeridas por autoridades estadounidenses, entre ellas perfiles vinculados a narcotráfico, crimen organizado y delitos violentos.

El Gobierno mexicano presentó esas acciones como parte de la cooperación bilateral contra los cárteles, aunque la propia Fiscalía General de la República (FGR) precisó que algunas entregas no siguieron el cauce ordinario de extradición judicial, sino mecanismos excepcionales bajo criterios de seguridad nacional. Ese punto refuerza el argumento de una cooperación asimétrica, pues México ha enviado perfiles de alto valor a cortes estadounidenses mientras reclama que Washington no responde con la misma velocidad a solicitudes mexicanas sobre huachicol, armas y casos pendientes como el de Ayotzinapa.

El reclamo se amplía al tráfico de armas. Datos difundidos por la Defensa ubicaron en Estados Unidos el origen de cerca del 78 por ciento de las 18 mil armas aseguradas durante la actual administración, entre ellas 215 fusiles Barrett calibre .50. Ese flujo sostiene la capacidad de fuego de los grupos criminales en México, mientras Washington centra su demanda en frenar drogas, precursores y operadores del narco.

Otro dato refuerza el carácter asimétrico de la cooperación. De acuerdo con cifras oficiales citadas por medios nacionales, 70 por ciento de las armas decomisadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 procedía de Estados Unidos. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que cada país debe cumplir su parte dentro de su territorio: México contra el tráfico de drogas y Estados Unidos contra el lavado de dinero y el comercio ilegal de armamento.

Con el fentanilo, el gobierno mexicano también presume resultados medibles. Entre octubre de 2024 y enero de 2026, las agencias de seguridad incautaron 1.8 toneladas de esa droga, destruyeron casi mil 900 laboratorios y capturaron a casi 41 mil personas presuntamente ligadas al crimen organizado. En 2025, los decomisos de fentanilo del Ejército crecieron 65 por ciento frente a 2024, último año del sexenio anterior.

“Somos más fuertes que los grupos criminales”

› Por Elizabeth Hernández

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo una reunión de trabajo en Puebla con autoridades federales, estatales, militares, judiciales y policiales para revisar mecanismos de coordinación operativa contra la criminalidad.

Ante los asistentes, afirmó que el Estado es más fuerte que las organizaciones criminales, sin importar su poder de fuego o corruptor. “Por más poder de fuego que tengan las organizaciones criminales, por más poder corruptor que tengan, nosotros somos más fuertes”, declaró.

Además, planteó que la comunicación constante entre instituciones resulta clave para cumplir los objetivos de procuración de justicia. También defendió los encuentros presenciales como una vía para ajustar estrategias y fortalecer la cooperación entre niveles de gobierno.

Godoy Ramos sostuvo que los recorridos por las fiscalías federales buscan mantener presencia institucional en los estados, escuchar a las autoridades locales, intercambiar diagnósticos y revisar el comportamiento delictivo en cada región.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, afirmó que la misión conjunta del Estado consiste en garantizar seguridad y justicia. Destacó la coordinación con las fiscalías y colocó a las mesas de paz como eje del trabajo diario en la entidad.

Resaltó la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y las policías. “A mayor coordinación institucional, mayores resultados para recuperar la paz”, expresó.

La titular de la FGR recorrió distintas áreas de la Fiscalía Federal en Puebla, entre ellas la Unidad de Investigación y Litigación, la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y la Policía Federal Ministerial. En esos espacios habló con personal sustantivo, administrativo, ministerial y policial, y se comprometió a mantener canales abiertos de comunicación y a dar seguimiento a las opiniones y propuestas expuestas por los trabajadores durante la visita oficial.

También hizo un reconocimiento público al personal de la institución.

Entre los funcionarios federales que acompañaron a Godoy Ramos estuvieron David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional; Jannete Sánchez Arce, fiscal federal en Puebla; Luis Alberto González Hernández, coordinador regional Zona Centro de la Agencia de Investigación Criminal, y Eder Espinoza Duarte, jefe de la Policía Federal Ministerial en el estado.

Insiste a EU que envíe pruebas

› Por Yulia Bonilla

Ante la advertencia hecha por el fiscal de Estados Unidos, Todd Blanche, sobre presentar más cargos contra otros funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió la presentación de pruebas y reclamó que dicho país tampoco ha atendido a las solicitudes para devolver al país a personas buscadas para ser sometidas ante la justicia mexicana.

“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios del Gobierno de México; recientemente también a un juez. Y eso es algo que continuará”, dijo el funcionario ante un medio estadounidense.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que no se encubre ni protege a nadie; sin embargo, tampoco se puede proceder en contra de alguien si no se cuenta con evidencias de los señalamientos que se realizan en su contra.

Claudia Sheinbaum Pardo refirió que dicho país no ha enviado, hasta ahora, ninguna otra prueba respecto a los señalamientos que hizo contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, sobre presuntamente tener vínculos con la delincuencia organizada.

“Lo he dicho yo muy claramente, nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien pues tiene que cumplirse con la ley mexicana. Pruebas, que se envíen pruebas y hasta ahora pues no han enviado pruebas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Bajo esta línea, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también llamó a que el gobierno estadounidense muestre cooperación en el marco del acuerdo que ambas naciones establecieron y en el cual, uno de los puntos clave, es la confianza mutua.

Claudia Sheinbaum Pardo reclamó que Estados Unidos tampoco ha dado respuesta a las solicitudes que el gobierno mexicano ha hecho para que se devuelvan al país a personas buscadas por la justicia mexicana y que se sabe que se encuentran en territorio estadounidense.

“Ahora, también queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol. No han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. No han enviado a nadie”, reclamó Claudia Sheinbaum Pardo.

Comentó que esto se trata de responsabilidad compartida y evocó el acuerdo al que ambos gobiernos llegaron, entre los cuales recalcó que, además de la colaboración y la coordinación, está la no injerencia “y menos en asuntos políticos”.

“Entonces, es responsabilidad compartida. Y si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del Sistema Penal Acusatorio y de la Constitución”, declaró.

La mandataria descartó que vaya a buscar en breve una llamada con el presidente de EU, Donald Trump, para abordar estos diferendos, ya que sí existe comunicación entre los equipos correspondientes de los dos gobiernos. e hizo hincapié en que la relación entre ambas naciones debe de ser bajo los términos de respeto.

“Hay comunicación con ellos y hay colaboración, hay coordinación, pero no queremos que haya injerencia, ni intervención, y menos en asuntos políticos. Entonces, colaboración en el marco de los cuatro principios”, insistió.